Звернення до Офісу генпрокурора, енергетиків та лісників підписали 57 жителів Щербовця

Понад пів сотні мешканців села Щербовець Мукачівського району підписали звернення до Офісу генпрокурора, енергетиків та лісників з вимогою переглянути частину маршруту ЛЕП, запланованого вздовж гірського потічка. Люди переконані, що вирубка лісу на крутому схилі може призвести до зсувів, а лісовози зруйнують дорогу в селі.

Йдеться про вирубку 18-кілометрової траси в лісі на території Жденіївської громади. За словами природоохоронців, лінію електропередач простягають до майбутньої вітроелектростанції на полонині Руна. Маршрут ЛЕП пролягатиме і в районі мосту біля села Щербовець.

«Водним кодексом України передбачено, що трасу ЛЕП не можна прокладати впритул до гірського потоку. Ми глибокого обурені тим, що трелювання лісу по крутосхилам та через наш потік зруйнує водну та лісову екосистеми, посилить ерозію, зсуви та забруднення водного об’єкта. Роботи, що будуть пов’язані з рубкою та транспортування лісу, остаточно зруйнують нашу дорогу», – йдеться у зверненні, яке 15 березня підписали 57 мешканців села Щербовець, передає Save Пікуй.

Жителі громади просять «Карпатський лісовий офіс» зупинити видачу лісорубних квитків біля села Щербовець, а «Закарпаттяобленерго» – переглянути частину маршруту ЛЕП, що проходить вздовж потічка. Водночас Офіс генпрокурора має перевірити дотримання лісового та природоохоронного законодавства при погодженні на проведення цих рубок.

Нагадаємо, у січні 2026 року на території Жденіївської громади обстежили лісосіки, які потрапляють під рубку для прокладання нової лінії електропередачі. ЛЕП планують протягнути від нової підстанції в урочищі Прелуки під полониною Руна до села Підполоззя Мукачівського району. 13 лютого в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства повідомили, що надали позитивний висновок щодо проєкту будівництва вітрової електростанції на території полонини Руна.