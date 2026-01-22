Лінію протягнуть від урочища Прелуки до села Підполоззя Мукачівського району

На території Жденіївської громади обстежили лісосіки, які потрапляють під рубку для прокладання нової лінії електропередачі. ЛЕП планують протягнути від нової підстанції в урочищі Прелуки під полониною Руна до села Підполоззя Мукачівського району.

Засідання комісії пройшло 19 січня за участі представників ДП «Ліси України», Ужанського нацпарку, Держліспроекту та громадських організацій, зокрема «Зберегти Пікуй» та Української природоохоронної групи.

«Сніговий покрив у лісі становив від 30 до 50 см. Комісія змогла заглибитися у ліс від межі дороги на 10 м. Далі обстежувати 50 ділянок лісу було абсолютно нереально. Тому відбувся поверхневий огляд, який, на нашу думку, не може вважатися повноцінним обстеженням», – зазначила голова ГО «Зберегти Пікуй» Наталія Вишневська.

За словами природоохоронців, ширина рубки лісу становитиме 50 м, загальна довжина – близько 18 км. Йдеться про частину землі лісового фонду між полониною Руна та селами Підполоззя і Пашківці. «Закарпатобленерго» вже видало технічні умови ТОВ «УК Вітряні парки України» як замовнику проєкту.

«На наше запитання до представника “Закарпаттяобленерго”, що буде з ЛЕП, якщо на Руні не буде ВЕС, він запевнив, що лінія буде потрібна для загальних потреб енергетики та як резерв при пошкодженні лінії, що під’єднана до Ужгородського району. Детальний маршрут нової ЛЕП ми очікуємо. Можливо, наші вікові смереки не постраждають», – зазначили в ГО «Зберегти Пікуй».

Що відомо про будівництво ВЕС на полонині Руна

Компанія «Вітряні парки України» хоче звести на полонині Руні 30 вітряків. Для погодження будівництва у травні 2024 року Тур’є-Реметівська сільрада затвердила детальний план території. Документ оскаржили в суді природоохоронці організації «Екологія-Право-Людина», вказуючи на екологічні ризики та можливі перетини планованого будівництва з територіями природно-заповідного фонду.

У січні 2025 року Міндовкілля призупинило процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД) до завершення судових процесів. Попри це забудовник почав зводити фундаменти, спираючись на дозвіл Державної інспекції архітектури та містобудування на підготовчі роботи.

21 серпня 2025 року Закарпатський окружний адмінсуд відмовив у скасуванні ДПТ, у листопаді 2025 року це рішення підтвердила й апеляція.

Будівництво на Руні є частиною масштабного проєкту, у межах якого в українських Карпатах планують встановити 334 вітроустановки. Це підтвердив під час спільного виїзного засідання парламентських комітетів генеральний директор компанії «Вітряні парки України» Владислав Єременко.