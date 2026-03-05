Допомога України не повинна вплинути на обороноздатність її армії

Україна проводить консультації з міжнародними партнерами, зокрема з державами Близького Сходу, щодо можливих форматів військової допомоги та підтримки під час війни США й Ізраїлю проти Ірану. Про це ввечері 4 березня написав президент Володимир Зеленський за результатами наради щодо ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

За словами президента, протягом останніх кількох днів Іран застосував понад 800 ракет різних типів і більш як 1400 ударних безпілотників.

«Саме іранські дрони та ракети є ключовою загрозою вільному судноплавству, і це дестабілізує ціни на нафту, нафтопродукти й газ по всьому світу», – ідеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна готова долучитися до зусиль із «захисту життя і стабілізації ситуації» в регіоні.

«Доручив міністру закордонних справ України разом з розвідками, міністром оборони, нашим військовим командуванням, секретарем РНБО представити варіанти підтримки для відповідних держав та надати допомогу таким чином, щоб це не послабило наш власний захист тут, в Україні», – пояснив президент.

Зараз, за його словами, ведуться домовленості про роботу українських експертів безпосередньо в регіоні. Вони можуть допомогти із захистом цивільного населення, стабілізацією ситуації та відновленням безпечного судноплавства.

Нагадаємо, 2 березня Володимир Зеленський заявив, що запропонував відправити найкращих українських фахівців із перехоплення іранських «шахедів» до країн Близького Сходу, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на тимчасове перемир’я у війні проти України.

Як писав ZAXID.NET, ціни на пальне в Україні за останні дні зросли приблизно на 5%. Це пов’язано із новинами про перебої з постачанням нафти з країн Перської затоки.

Також на тлі призупинення постачань із Катару ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 50%. Через бойові дії на Близькому Сході газ на українському ринку здорожчав на 20%.