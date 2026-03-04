Борт упав на територію приватного господарства в хуторі Дудки Міллеровського району

У Ростовській області сили протиповітряної оборони Росії збили власний військовий вертоліт Мі-8. Унаслідок інциденту загинули троє членів екіпажу. Про це у середу, 4 березня, повідомив телеграм-канал ASTRA, а також блогер Fighterbomber, близький до повітряно-космічних сил РФ.

За даними ASTRA, у ніч на 4 березня російська ППО під час роботи по українських безпілотниках помилково збила вертоліт Міноборони РФ. Борт упав на територію приватного господарства в хуторі Дудки Міллеровського району. Троє членів екіпажу загинули. Внаслідок падіння Мі-8 спалахнула пожежа, яка знищила господарську споруду, однак мешканці не постраждали. Зазначимо, що хутір розташований приблизно за 2,5 км від військового аеродрому Міллерово.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсарь повідомляв, що в ніч проти 4 березня була загроза БпЛА у Міллеровському та Трасовському районах. За його словами, уламки дронів впали на територію бази відпочинку, що будується, частково пошкодивши будівлі. Однак про можливе збиття Мі-8 він не зазначав.

Fighterbomber підтвердив втрату екіпажу та зазначив, що на місці катастрофи працювала державна комісія, яка встановить причини та обставини трагедії.

«Якщо причиною втрати стане дружній вогонь, це стане другим подібним випадком лише за останні кілька місяців і означатиме, що нинішньому та й попередньому командуванню ПКС не вдалося вирішити цю проблему», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 17 лютого Генштаб Збройних сил України повідомляв про ураження російського гелікоптера Ка-27, що розташовувався у Криму.