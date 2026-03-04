Пацієнтку в критичному стані перевезли до лікарні в Тернополі

У Кременці поліція розслідує недбалість лікарів, що могла призвести до смерті 55-річної пацієнтки. Місцева жителька Надія Мартинюк потрапила в Кременецьку опорну лікарню 17 січня, де їй поставили діагноз ішемічний інсульт. За словами доньки пацієнтки, стан матері залишався важким, а лікарі призначали заспокійливе і не зважали на прохання перевести хвору до лікарні в Тернополі. Коли все ж таки дали згоду, жінка впала в кому, а за кілька днів померла.

Своє бачення ситуації опублікувала у фейсбуці донька померлої Світлана Терида. За її словами, лікування не допомагало її матері, а медичний персонал поводився зверхньо.

«Я неодноразово зверталася до лікарки, повідомляючи про це. Вона ж обмежилася введенням заспокійливого препарату, який не дав жодного ефекту. На повторне звернення я отримала некоректну відповідь: “Мені що, покинути їсти і йти до вашої мами?”», – розказала кременчанка.

Донька наполягала на проведенні додаткового обстеження – МРТ, а також на переведенні до медичного закладу в Тернополі, однак лікарка відповіла, що в цьому немає необхідності.

«Попри мої прохання, транспортування до Тернополя було заплановано лише на вечір 13 лютого. Однак уже зранку стан матері став критичним – вона перебувала у передкоматозному стані, а під час транспортування впала в кому», – додала Світлана Терида.

Під час госпіталізації в тернопільській лікарні завідувач відділення повідомив, що медична документація пацієнтки не відповідає її фактичному стану. Після проведення МРТ у хворої діагностували запалення головного мозку – енцефаліт. 55-річна Надія Мартинюк, не приходячи до тями, померла 16 лютого. Донька пацієнтки звернулася в поліцію із заявою.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медичними працівниками професійних обов’язків, що могло призвести до смерті пацієнтки, повідомили в поліції Тернопільщини у середу, 4 березня. Наразі триває досудове розслідування, у межах якого встановлять всі обставини події, призначать необхідні експертизи та нададуть правову оцінку діям медичних працівників.