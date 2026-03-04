Йдеться про Будинок вчених на вул. Листопадового Чину, 9 у Львові

Західний апеляційний господарський суд відмовився повернути Будинок вчених у Львові в комунальну власність обласної ради. У 2005 році Львівська обласна організація працівників освіти і науки України зареєструвала на будівлю право власності. Оскаржити право власності прокуратура і ЛОР вирішили лише у 2022 році.

Будинок вчених загальною площею 3216,5 м², що на вул. Листопадового Чину, 6 у Львові, із 1948 року перебував у постійному користуванні Львівської обласної організації працівників освіти і науки України. У 1992 році Львівська облрада внесла будівлю до переліку майна комунальної власності.

У 2000 році Федерація професійних спілок України видала Львівській обласній організації працівників освіти і науки свідоцтво про власність на Будинок вчених, а у 2005 році профспілка зареєструвала за будівлею право власності.

У 2022 році прокуратура відкрила кримінальне провадження та звернулась у господарський суд із позовом про скасування права власності, оскільки профспілка приватизувала будівлю без погодження з ЛОР. У квітні 2024 року Господарський суд Львова позов задовольнив і повернув будинок у власність Львівської обласної ради. Однак Львівська обласна організація працівників освіти і науки оскаржила це рішення в апеляції, а прокуратура подала новий позов. У липні 2025 року Господарський суд вдруге відмовився повернути Будинок вчених у Львові в комунальну власність обласної ради, а апеляційний суд підтвердив це рішення.

Паралельно слідчі розслідували кримінальну справу щодо голови Галицької РА Івана Лозинського, за розпорядженням якого і приватизували Будинок вчених. Однак суд закрив провадження щодо Івана Лозинського через закінчення термінів давності справи, хоча й визнав його винним. Зараз ця справа перебуває на повторному розгляді.

Будівля на вул. Листопадового чину в центрі Львова, тепер відома як Будинок вчених, збудована у 1898 році за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера для розміщення Національного казино. Це одна з найяскравіших необарокових архітектурних пам’яток Львова. З 2008 року Будинок вчених внесений до переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації.