Іран може розширити масштаби відповідних ударів

Іран заявив, що розцінюватиме будь-яке втручання європейських країн у ситуацію на Близькому Сході як «акт війни» з відповідними наслідками. Про це у вівторок, 3 березня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

Багаї наголосив, що Іран може розширити масштаби відповідних ударів у разі втручання інших сторін у бойові дії. За його словами, вони можуть бути спрямовані проти європейських держав.

«Це буде актом війни. Будь-який такий акт проти Ірану буде розцінено як співучасть з агресорами», – заявив речник.

Також він зазначив, що Іран вважав би прикрим рішення європейських країн підтримати США, додавши, що Європа вже зробила достатньо кроків проти Ірану.

Зазначимо, 3 березня головна радниця президента Литви з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте заявила, що країна може розглянути можливість допомоги США у разі офіційного запиту щодо операції проти Ірану.

За її словами, наразі Вашингтон не звертався до союзників із таким проханням. Водночас у разі отримання відповідного запиту Вільнюс розглядав би його спільно з партнерами.

«Поки що це гіпотетичні міркування», – наголосила Скайсгіріте.

Нагадаємо, удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю. В Ізраїлі її назвали «Рик лева», тоді як американська сторона використовує назву «Епічна лють».

У відповідь на авіаатаки Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши військові бази США та критично важливу інфраструктуру. Іранські дрони також атакували військову базу Великої Британії на Кіпрі.

Президент Володимир Зеленський запропонував відправити найкращих українських фахівців із перехоплення іранських дронів до країн Близького Сходу, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.