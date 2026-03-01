Кілька американських військових отримали незначні поранення

Станом на ранок неділі, 1 березня, було відомо про трьох загиблих та п’ятьох поранених військовослужбовців під час операції «Епічна лють» проти Ірану. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США.

Станом на 9:30 ранку за східним часом 1 березня троє американських військовослужбовців загинули в бою, ще п’ятеро серйозно поранені.

«Ситуація нестабільна, тому з поваги до сімей ми не розголошуватимемо додаткову інформацію, включаючи особи наших загиблих воїнів, до 24 годин після того, як найближчі родичі будуть повідомлені», – додали у Центральному командуванні Збройних сил США.

Також зазначили, що ще кілька американських військових отримали незначні осколкові поранення та струси мозку і вже повертаються до виконання своїх обов'язків.

Президент Дональд Трамп заявив в неділю, що операція США в Ірані «просувається дуже добре».

«Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії. Ми робимо свою роботу не тільки для нас, але й для всього світу. І все йде попереду графіка», – наголосив він.

Нагадаємо, удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю. В Ізраїлі її назвали «Рик лева», тоді як американська сторона використовує назву «Епічна лють». У результаті ударів було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.