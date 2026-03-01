Зброя фірми «Шадковський і Копчинський» користувалася популярністю

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття у Львові працювало кілька майстерень зброї. Що цікаво, її продавали в самому центрі міста. Наприклад, фірма «Шадковський і Копчинський» розташувалася поруч з бернардинським монастирем й костелом. Ця зброярня мала добру репутацію і працювала на площі Бернардинській, 3 (нині – пл. Соборна). Про неї розповіли на сторінці Львівського історичного музею.

Підприємство заснували у 1889 році Валеріан Шадковський і Станіслав Копчинський. Їхня майстерня швидко здобула визнання не лише у Львові, а й серед замовників з різних регіонів імперії Габсбургів. Фірма виготовляла зброю різних систем, модернізувала старі зразки, проводила реконструкцію та випробування. Там працювали і для спортивно-парамілітарних товариств, популярність яких стрімко зростала напередодні Першої світової війни. Саме для тренувань представників таких об’єднань переробляли бойові рушниці, пристосовуючи їх до навчальних потреб.

Реклама продукції зброярні у тогочасній пресі

Свою продукцію зброярі активно рекламували у пресі і на виставках. Наприклад, на Загальній крайовій виставці 1894 року у Львові їхні вироби були представлені в лісничо-мисливському павільйоні. Поруч з опудалами птахів і тварин з галицьких лісів експонувалися мисливська зброя та амуніція, зокрема з львівської майстерні.

Нагороди за показові стрільби (газетне фото з дослідження Олега Проціва «Історія мисливської зброярської галузі Галичини сер. ХІХ – поч. ХХ ст.»)

У музеї таку тренувальну рушницю калібру 7,7 мм можна побачити в експозиції відділу «Музей-арсенал». Виготовлена у Львові наприкінці ХІХ – на початку XX століття, на казенній частині вона має напис: «Szadkowski Kopczyński, Lemberg».

Рушниця вирізняється якісним виконанням. Науковий співробітник музею Андрій Прокіп зазначає, що воронений восьмигранний ствол – нарізний, із п’ятьма гвинтовими нарізами, що роблять два неповні оберти. На дульній частині – база мушки у вигляді прямокутної пластинки з дугоподібним верхом, на казенній частині – звідний приціл. Верхня грань оздоблена хвилястим травленням, а з боків читається напис «KRUPP STAHL». Знизу збереглися австрійські випробувальні клейма та серійні номери.

Елементи рушниці (фото ЛІМ)

Затвор – спусковий, із гравійованим рослинним орнаментом на стінках коробки. Дерев’яна ложа має коротке змінне ців’я, шийка – насічена, багатогранної форми, з діоптричним прицілом. Масивний приклад із глибоким вирізом та металевий затильник підкреслюють призначення зброї для точних тренувальних стрільб.

Штампування, металообробка, гравіювання й різьблення рушниці свідчить про високий рівень майстерності львівської зброярні.

Нагадаємо, відділ Львівського історичного музею «Музей-арсенал», який закрили після повномасштабного вторгнення, у 2025 році відновив свою роботу.