Альфред Дзіковський заснував у Львові найуспішнішу майстерню і фабрику з виробництва зброї

150 років тому на теперішньому проспекті Свободи у центрі Львова працював магазин зброї Альфреда Дзіковського. Це було одне з найбільших підприємств, де зброю не тільки продавали, але й майстрували та ремонтували. Власник називав свій магазин єдиним на Галичині, де мисливці могли купити рушниці, карабіни, пістолети усіх калібрів, а також револьвери «на випадок війни». Ба більше, там продавали зброю для дам і дітей, а ще парфумерію. Клієнти могли випробувати зброю на місці купівлі. Про його справу розповів Олег Проців у монографії «Ловецтво Львова середини XIX - першої третини XX ст».

Історія цієї зброярні у Львові починається з 1876 року, коли Альфред Дзіковський викупив магазин у львівського купця Боніфація Штіллера. Це був не перший львівський магазин зброї, однак згодом він став найуспішнішим, а паралельно підприємець запустив власне виробництво. Вже через два роки він організував зброярську майстерню, в якій працювало 12 майстрів.

Вулиця Карла Людвіга у 1905 році, де працювала фірма Дзіковського

Альфред Дзіковський був не тільки торгівцем зброї, але й сам любив полювати, був членом Галицького мисливського товариства. Навіть його прізвище відповідало тематиці (з польської dzik – кабан). Це було популярним хобі, до Львівського мисливського товариства імені Святого Губерта належали державні службовці, військові, професори, адвокати, лікарі, промисловці та купці. Дзіковський був його бухгалтером, також він виступав експертом з балістики на судах. Разом зі сім’єю підприємець жив на вул. Сикстутській, 54 (Дорошенка), а 1903 року купив віллу на вул. Кохановського, 9 (тепер – Левицького, 25).

Ця галузь завжди була прибутковою. У Львові перші зброярні згадуються ще 1468 року. Цим ремеслом займалися бляхарі, ковалі та інші ремісники. У 1866 році у Львові було 5 зброярських підприємств, в той час, як в Кракові таких майстерень було три, у Ряшеві – дві, в деяких інших містах Галичини по одній. У 1906 році торговці зброєю мали дохід у 1,2 млн крон. У цій сфері працювали 2500 людей.

Реклама зброярської фірми

Майстерня Дзіковського була найпопулярніша у Львові. Він пропонував широкий асортимент та низькі ціни. У його магазині продавали також все необхідне обладнання для мисливців, навіть спеціальні світлові прилади для нічного полювання. Рекламні оголошення повідомляли, що це єдиний на Галичині магазин, в якому можна було купити зброю системи «Лефоше» (Lefaucheux) та «Ланкастер» (Lancaster) всіх відомих калібрів.

Головний магазин зброї, мисливських знарядь, а також парфумерії Альфреда Дзіковського працював у Львові під №1 на вул. Кароля Людвіга (проспект Свободи), а потім №3. Згодом підприємець відкрив філію у Тернополі, де могли купити зброю не лише мисливці, але й «держслужбовці, військові та поліціянти».

Будинок № 1-3 на проспекті Свободи у Львові (фото з Вікіпедії)

Фірма Альфреда Дзіковського отримала ліцензію на продаж австрійського пороху на Галичині та Буковині. Також це була єдина на Галичині фабрика зброї, відзначена на виставках найвищими нагородами, і єдиний генеральний представник фабрик зброї Зауера та Коллатха на Галичині та Буковині.

Після смерті Альфреда справу продовжив його син, а в 1915 році господарське товариство перереєстрували на Галицьку мисливську спілку.