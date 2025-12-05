Участь у формумі у Стасбурзі 5-7 листопада Юрій Камельчук ілюстрував фотографіями, зробленими на початку жовтня

Журналісти Bihus.info спіймали народного депутата від фракції «Слуга народу» Юрія Камельчука на черговій брехні. Юрій Камельчук запевнив, що в листопаді їздив у службове відрядження на форум у Страсбург, а не у відпустку в Португалію. При цьому журналісти з’ясували, що Камельчук ілюстрував свій допис про участь у форумі старими фото, а в дні проведення заходу 5-7 листопада він перебував не у Стасбурзі, а у Верховній Раді, де брав участь у голосуванні. А вже з 7 листопада поїхав у відпустку.

Як вже повідомлялося, у листопаді народний депутат Юрій Камельчук їздив у відпустку Європою разом із коханою Дарією Саєд, не зважаючи на заборону виїзду народних обранців за кордон під час воєнного стану. Про це журналісти довідалися з дописів Дарії Саєд у соцмережах, де жінка публікувала сторіс та детально розповідала про маршрут. Зокрема, йшлось про такі міста, як Лісабон, Кашкайш, Мадейра, Амстердам, Варшава.

При цьому сам Камельчук не міг пояснити журналістам мету своєї поїздки. Він плутався і говорив, що це була «парламентська робота», згодом казав, що мав відпустку, а ще «питання, пов’язані зі здоров’ям дружини».

Після виходу матеріалу Юрій Камельчук оприлюднив дописи у фейсбуці, заявивши, що «поїздка була офіційною і пов’язаною з дипломатичною роботою» та звинуватив журналістів у політичному замовленні.

«Я був офіційно запрошений на «Форум демократії» в Страсбурзі як член української делегації в ПАРЄ. Усі документи для службового відрядження були подані завчасно у внутрішню систему Верховної Ради», – написав він. При цьому назвав розслідування Bihus.info про його відпустку в Португалії «упередженим» і таким, що «базується не на документах, а на соцмережах».

Проаналізувавши оприлюднені Юрієм Камельчуком фото та інші матеріали, журналісти з’ясували, що він не був учасником демократичного форуму в Стасбурзі 5-7 листопада. Зокрема, його прізвища не виявилося ані в оприлюдненій на сайті програмі форуму, ані у переліку спікерів. Також його не побачили на жодному фото чи відео з форуму.

Натомість нардеп виставив старі фото, зроблені під час засідання ПАРЄ у Стасбурзі, яке він відвідав на початку жовтня цього року. Також нардеп виставив спільне фото з чеченською активісткою Фатімою Сулеймановою, зроблене під час заходу ПАРЄ ще у квітні 2025 року.

Також виявилося, що 5-7 листопада Юрій Камельчук не міг бути на форумі, оскільки 6 листопада перебував у Верховній Раді, де брав участь у голосуванні. Цьому є відеопідтвердження з трансляції сесії. Натомість у відпустку Європою Юрій Камельчук з новою коханою поїхав вже після 7 листопада.

Журналісти Bihus.info звернулися до Верховної Ради, очільника фракції «Слуга народу» та до ДБР про надання правової оцінки діям народного депутата.

Також нагадаємо, нещодавно у нардепа Камельчука помітили новий кросовер Porsche Cayenne S, що не вказаний у його декларації. Кросовер зареєстрований на київську лізингову фірму, що належить відомому політику часів президента Януковича Сергієві Тігіпку. Нардеп з Дарією Саєд подорожували Європою на цій автівці, про що свідчать фото у соцмережах.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Юрій Камельчук заявив про вихід із партії «Слуга народу» через перейменування Червонограда на Шептицький, назвавши це «актом дерадянізації через коліно». Водночас Камельчук продовжує перебувати у фракції «Слуги народу» у ВРУ.

У квітні 2025 року Камельчук став керівником політичної партії «Українська нація» (попередня назва «Соціальна справедливість»), яку перереєстрував з Києва у місто Шептицький. Також він є керівником місцевої «Медіакомпанії Бужани-прем’єр».