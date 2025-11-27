Автомобіль Porsche Cayenne у депутата Юрія Камельчука з'явився приблизно у червні

У народного депутата з Львівщини, обраного від партії «Слуга народу», 45-річного Юрія Камельчука помітили новий кросовер Porsche Cayenne S, який не вказаний у його декларації. Cам депутат від коментарів з приводу нової автівки відмовився.

Цього тижня очевидці зафіксували, як народний депутат Юрій Камельчук з Шептицького, сідає за кермо Porsche Cayenne білого кольору поблизу Верховної Ради. Окрім того, нардеп неодноразово, починаючи з червня цього року, включався в прямі ефіри телебачення з салону згаданого авто. Проте автівка 2017 року випуску не вказана в декларації народного обранця. Про це першим повідомив місцевий активіст Олександр Клімов.

Як вдалося з’ясувати, згаданий Porsche Cayenne зареєстрований на київську компанію ТОВ «УЛФ-фінанс», що займається лізингом, продажем та наданням в оренду авто. За даними YouControl, власником лізингової компанії, яка має у власності понад 6800 автівок, є відомий політик, колишній віцепрем’єр Сергій Тігіпко.

Юрій Камельчук їздить на оформленому на помічника Porsche Cayenne (фото Олександра Клімова та скриншот ZAXID.NET)

Згаданий Porsche Cayenne пригнаний зі США, де на початку 2023 року куплений на аукціоні з суттєвими пошкодженнями після ДТП за 9100 доларів. Наприкінці травня 2025 року кросовер, з об’ємом двигуна 3000 см3 та пробігом 91 тис. км, продавався на популярному сайті в Україні за 31,5 тис. доларів.

На початку червня 2025 року угоду лізингу щодо Porsche Cayenne з фірмою «УЛФ-фінанс» уклав помічник-консультант Юрія Камельчука, депутат Шептицької міськради від «Слуги народу» Григорій Шевчук, однак, як вже згадувалось, автівка перебуває у користуванні нардепа.

Ані Юрій Камельчук, ані його помічник Григорій Шевчук не захотіли коментувати придбання автівки. Юрій Камельчук, який неодноразово був героєм публікацій на ZAXID.NET, від коментарів відмовився, заявивши, що йому потрібно ідентифікувати журналістку, з якою він спілкується, а згодом додав, що «працює лише з перевіреними людьми та порядними ЗМІ національного та світового рівня».

Його помічник Григорій Шевчук, почувши запитання ZAXID.NET щодо купівлі автомобіля, взагалі кинув слухавку.

Відповідно до декларації за 2024 рік, річний дохід родини нардепа Юрія Камельчука склав понад 3,8 млн грн, з яких 727 тис. грн його депутатська зарплата, а понад 3 млн грн – дохід дружини Тетяни від підприємницької діяльності. Окрім того, вказав, що зберігає готівкою 8 тис. доларів, а його дружина – 550 тис. грн. Їздив нардеп на записаному на дружину Toyota Rav4.

Тетяна Камельчук керує благодійною організацією «Фонд родини Камельчуків», яка фігурує у справі переправлення ухилянтів за кордон. Також вона шість років тому зареєстрована як ФОП, основний вид діяльності – інші види освіти.

У 2022 році НАБУ вже звинувачувало нардепа Юрія Камельчука у брехні в декларації. Нардеп не вказав у декларації орендовану квартиру у центрі Києва та непогашений валютний кредит у банку. Але тоді суд його виправдав.

45-річний Юрій Камельчук неодноразово потрапляв у публічні скандали. Глава ВАКС скаржилася на нардепа через втручання в роботу суду, також суд зобов’язав його виплатити понад 50 тис. грн за матюки – Камельчук нецензурно обізвав керівника ДП «Львіввугілля». Нардеп потрапляв у скандал через неправильне паркування, а у 2020 році заявляв про шкідливість вакцинації.

У вересні 2024 року Юрій Камельчук заявив про вихід із партії «Слуга народу» через перейменування Червонограда на Шептицький, назвавши це «актом дерадянізації через коліно». Водночас Камельчук продовжує перебувати у фракції «Слуги народу» у ВРУ.

У квітні 2025 року Камельчук став керівником політичної партії «Українська нація» (попередня назва «Соціальна справедливість»), яку перереєстрував з Києва у місто Шептицький. Також він є керівником місцевої «Медіакомпанії Бужани-прем’єр».