Рік тому Львівська обласна рада почала процес перепрофілювання Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу на Центр оздоровлення та реабілітації для дітей. Профінансувати роботи взявся естонський благодійний фонд MTÜ Dyakuyu, який зібрав гроші з підприємців та благодійників Естонії, відремонтував закинуту двоповерхову будівлю та закупив нове обладнання.

Однак із літа відремонтоване приміщення простоює, оскільки обласна рада двічі виносила питання про створення реабілітаційного центру на сесію, але до його розгляду депутати так і не дійшли. Директорка естонського фонду Вікторія Індрісова прямо звинувачує заступницю голови Львівської ОВА Христину Замулу в саботуванні запуску роботи Центру та повному ігноруванні процесу.

ZAXID.NET зʼясував, чому обласна влада не може дати старт реабілітаційному центру для дітей у Журавні та як затягування процесів демотивує іноземних донорів допомагати Україні.

***

Палац, тубсанаторій і Гринкевичі

Селище Журавне розташоване за 80 км від Львова і відоме туристам занедбаною памʼяткою архітектури – палацом Скшинських-Чорторийських, який збудували наприкінці XVIII ст. разом із величезним дендропарком. У радянські часи на цій території працював дитячий протитуберкульозний санаторій, а сам палац слугував одним із його корпусів. У 2004 році в палаці виникла пожежа і з того часу ця будівля простоювала.

Палац Скшинських-Чорторийських, фото ZAXID.NET

Палац як комунальна медустанова перебуває у власності Львівської обласної ради. У 2021 році депутати перепрофілювали протитуберкульозний санаторій на будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу. Але запустити його роботу в такому форматі не вдалось через повномасштабне вторгнення.

З 2022 року інтернат почав приймати евакуйованих із Запоріжжя дітей найбільшого українського дитбудинку «Сонечко». Зокрема, на Львівщину поселили 100 релокованих дітей та 50 вихователів. Для створення належних для проживання дітей умов установа залучала до співпраці міжнародні організації та благодійні фонди. Загалом на ремонт приміщень витратили 73 млн грн із обласного бюджету та 29 млн грн грошей благодійників. За ці гроші відремонтували спальний корпус, замінили частину вікон, дверей та аварійну підлогу, відремонтували приймальний покій, закупили обладнання для кухні, меблі, продукти та медикаменти.

У листопаді 2023 року Львівська ОВА повідомила про реорганізацію Журавненського будинку підтриманого проживання психоневрологічного типу та створення замість нього Центру оздоровлення та реабілітації для дітей. Утілити цей проєкт мав благодійний фонд нині обвинуваченого у розкраданнях на закупівлях Міноборони Ігоря Гринкевича HopeUA. Фонд мав профінансувати 70% реставраційно-ремонтних робіт та сподівався залучити для цього 4 млн доларів гранту від донора з Нідерландів.

Прикметно, що у листопаді 2023 року керівницею соціального відділу БФ HopeUA була Софія Муцин – нинішня дружина в. о. голови Львівської облради Юрія Холода, який і підписував угоду з фондом Гринкевичів від імені обласної ради. Щоправда, після скандалу із розкраданнями на закупівлях ЛОВА розірвала угоду з благодійним фондом.

Без статусу, але з обіцянками

Втім від створення Центру оздоровлення та реабілітації для дітей «Журавно» не відмовились. Департамент соціального захисту населення Львівської ОВА розробив концепцію реорганізацію закладу, що передбачала оновлення корпусу, ремонт стадіону, спортмайданчика, зон відпочинку, приміщень для реабілітації та навчання. У 2025 році на розроблення проєкту з обласного бюджету виділили 5 млн грн.

Крім цього, ЛОВА розробила проєкт ухвали про створення юридичної особи – Центру оздоровлення та реабілітації в Журавному, який у червні 2025 року передала в Львівську обласну раду.

Як розповіла ZAXID.NET керівниця департаменту соціального захисту населення Львівської ОВА Тетяна Крут, у лютому 2025 року Запорізька ОВА реорганізувала дитбудинок і приєднала установу до місцевої психлікарні, тож всіх дітей із Журавненського будинку підтриманого проживання переселили у інші дитбудинки або прилаштували у сімʼї.

Профінансувати ремонт одного з відділень у Журавному погодився естонський благодійний фонд MTÜ Dyakuyu. Його директорка Вікторія Індрісова від початку повномасштабного вторгнення приїжджала в Україну як волонтерка. У 2022 році вона познайомилась із директоркою будинку підтриманого проживання в Журавному Ольгою Буяновою та вирішила зосередитись саме на допомозі дітям, які постраждали від війни.

«На території будинку є двоповерхова будівля, зведена ще за часів Радянського Союзу. Вона мала гарні перспективи, аби пристосувати її під бальнеологічну і психологічну реабілітацію дітей. Я знайшла інвесторів у Естонії, які були зацікавленні зробити для цього закладу проєкт – капітальний ремонт будівлі та закупити нове медобладнання. На початку 2025 року директорка мені повідомила, що дітей із Журавного переселили у інші дитбудинки та сімʼї, натомість тут створять реабілітаційний центр зокрема й для дітей, які постраждали від війни», – розповіла ZAXID.NET Вікторія Індрісова.

Таке приміщення отримали благодійники перед його ремонтом

Цей проєкт підтримав естонський бізнес і загалом через MTÜ Dyakuyu на реабілітаційний центр у Журавному зібрали близько 40 тис. євро (майже 2 млн грн за актуальним курсом НБУ). За словами Вікторії Індрісової, на підряд залучали місцевих підприємців, аби в час війни підтримали українську економіку.

Із ЛОВА увесь процес мала координувати заступниці голови Христина Замула. За словами Вікторії Індрісової, навесні 2025 року чиновниця її запевнила, що можна починати роботи, а питання з документами вирішать у процесі.

Йдеться про рішення Львівської обласної ради, яка мала затвердити на сесії ухвалу про реорганізацію закладу під ребцентр. Це питання двічі виносили на розгляд сесії облради – у червні та вересні 2025 року, однак рішення депутати так і не ухвалили.

Сама ж Христина Замула у травні також підтверджувала співпрацю з естонцями, та запевняла фонд, що установа в оновленому статусі запрацює в серпні 2025 року.

Будівельні роботи розпочали в червні і виконали впродовж літа. За словами директорки естонського фонду, Христина Замула на звʼязок не виходила, а дзвінки – ігнорувала, тож фактично організація робила все самотужки.

«Все виглядало чудово у фейсбуці, але ніяка співпраця так і не почалась, були тільки слова. Мене ігнорували впродовж літа: ніхто з чиновників не цікавився, що відбувається в Журавному, в якому статусі і чи щось потрібно. Я співпрацювала лише з директоркою дитячого будинку. На жаль, зі сторони Христини Замули та її команди не було ніякого інтересу», – розповіла ZAXID.NET Вікторія Індрісова.

У вересні благодійники влаштували відкриття оновленого реабілітаційного центру та запросили в. о. голови обласної ради Юрія Холода. Він приїхав, але так і не пояснив, чому процес із документами затягується. Натомість запевнив, що Центр прийматиме дітей уже з жовтня.

Юрій Холод та Вікторія Індрісова на відкритті відремонтованого Центру в Журавному у вересні 2025 року, фото БФ

«Він із командою приїхав у Журавне на відкриття, сказав, що зараз така ситуація – статусу нема, але мені не варто хвилюватися і все буде добре», – додала Вікторія Індрісова.

Станом на грудень двоповерхова будівля, відремонтована за гроші естонських благодійників, зачинена і не використовується.

Не проголосували, бо багато питань

Тетяна Крут переконує, що ЛОВА сама чекає рішення сесії обласної ради, але не може впливати на цей процес, оскільки заклад перебуває на балансі ЛОР, а через департамент соціального захисту відбувається його фінансування та галузеве управління.

«На жаль, до розгляду цього питання на сесії в червні не дійшли, тому що питань було дуже багато. Повторно ми подавали це питання на сесію у вересні. Але, знову ж таки, до цього питання не дійшли. У порядку денному сесії в червні було 40 питань, питання по Журавному було 18-те. Ми до нього не дійшли. На сесії в кінці вересня ми дійшли до 11 питання. Сесія відбувається впродовж дня. Скільки могли розглянути, стільки розглянули. Департамент здійснює лише галузеве управління, тому ми не можемо самостійно ухвалити рішення про зміну організаційно-правової форми закладу», – розповіла ZAXID.NET Тетяна Когут.

За її словами, на комунікацію з благодійниками від ЛОВА уповноважили керівницю майбутнього ребцентру Ольгу Буянову.

«Коли ми обумовлювали ремонти, обласна адміністрація не була ініціатором, а комунікацію з донорами вела керівниця закладу в Журавному. І коли ми надавали гарантійний лист про те, що заклад у серпні почне приймати дітей, ми сподівалися, що в червні сесія ухвалить рішення. Тому ми є заручниками ситуації. Сесія відбувається медійно і донори, за бажання, могли би її переглянути. Це не тому, що хтось саботує процес чи не хоче приймати рішення. До цього питання не дійшли. Є затвердженні порядок і регламент. Департамент, складаючи бюджет на 2026 рік, не має розуміння, під яку установу планувати видатки», – зазначила Тетяна Когут.

Вікторія Індрісова каже, що дивилася сесію у червні і до цього питання справді не дійшли. Її звернення щодо цього в ЛОВА Христина Замула ігнорувала.

«Я як благодійниця, яка приїжджає в Україну з 2022 року і бачить, скільки людей потребують допомоги, скільком дітям зі Сходу потрібно приїхати на реабілітацію чи відпочинок, отримати психологічну чи фізичну допомогу, зіткнулась з тим, що чиновникам все одно, вони не зацікавлені, щоб щось ставало краще. При цьому, та сама Христина Замула їздить Європою, де виступає і розповідає, як Україні потрібні гроші і як важливо, щоб люди не забували і допомагали Україні», – каже Вікторія Індрісова.

За її словами, в Естонії є інвестори, охочі ще вкладатися в територію цього Центру, але ризиковано заводити гроші в заклад, який простоює майже рік. Благодійниця писала скарги на бездіяльність Христини Замулої в Офіс президента та голові Львівської ОВА Максиму Козицькому.

ОП переадресував звернення на ЛОВА, яка надала доволі скромну і обтічну відповідь від імені іншого заступника голови Андрія Годика. У відповіді на звернення, яка є у розпорядженні ZAXID.NET, перерахована історична довідка юридичного процесу трансформації установи та немає відповіді, коли вона отримає статус реабілітаційного центру.

«Це не гуманітарна допомога, це проєкт, який залишається у власності ЛОР. Ми маємо інвесторів, які ще готові вкладати гроші в цю територію. Можна ще багато всього зробити і я маю ці можливості, але я не можу заводити гроші в заклад, який простоює вже рік. Із точки зору інвестицій деякі можливості для Журавного вже втрачені», – підсумувала Вікторія Індрісова.

ZAXID.NET також намагався отримати коментар від Христини Замули, однак на момент публікації на дзвінки та повідомлення вона не відповіла.

Керівник управління майном спільної власності ЛОР Андрій Білоус розповів ZAXID.NET, що від втілення проєкту облрада не відмовляється і сподівається, що депутати такий розглянуть це питання до кінця року.