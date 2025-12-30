Загальний обсяг додаткового фінансування – понад 2,4 млн грн

На засіданні комісії транспорту депутати погодили виділення коштів на забезпечення критичних світлофорних об’єктів альтернативними джерелами живлення. Загальний обсяг фінансування – понад 2,4 млн грн. Про це повідомили 29 грудня на інформаційному порталі депутатів ЛМР.



Наразі 173 світлофори у Львівській громаді обладнані блоками безперебійного живлення, автономна робота деяких із них становить близько 24 годин. Завдяки додатковому обладнанню кожен із цих світлофорів зможе працювати до однієї доби без електропостачання.

Додамо, що «Львівавтодор» обслуговує понад 170 світлофорних об’єктів, а це понад 2 100 світлофорів. У жовтні повідомляли, що на резервне живлення у місті перевели 150 світлофорів.