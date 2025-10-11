У тестовому режимі працюють 150 головних світлофорів

У Львові триває тестування роботи світлофорів на резервному живленні. Про це 11 жовтня повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

«Світлофори Львова – на резервному живленні. Тестуємо готовність міста. Понад 20 годин світлофори вже працюють без централізованого електропостачання. Учора з 21:00 їх переключили на блоки безперебійного живлення», – зазначив Москаленко.

Загалом у тестовому режимі працюють 150 головних світлофорів. Так міська влада перевіряє, як система реагує на можливі перебої з електропостачанням і чи здатна стабільно працювати у разі надзвичайних ситуацій. Сервісні служби аналізують роботу кожного об’єкта та оперативно виїжджають на місце, якщо виникають збої.

Заступник міського голови попросив львів’ян повідомляти про неточності в роботі світлофорів на Гарячу лінію міста у фейсбуці або за номером 1580.

За словами Москаленка, протягом найближчих трьох тижнів у місті тестуватимуть різні сфери життєдіяльності, «щоб бути максимально готовими до будь-яких сценаріїв».

Нагадаємо, міський голова Андрій Садовий 10 жовтня повідомив, що опалювальний сезон у Львові поки не можна розпочати через брак газу. «На жовтень ліміт газу становить 8 млн м³. Щоб повноцінно пройти осінньо-зимовий період, потрібно ще 10 млн. Їх немає», – повідомив Садовий.

Як інформував ZAXID.NET, російські удари 3 жовтня знищили 60% внутрішнього видобутку природного газу України. Це змусить державу витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пережити зиму. Окрім того, Росія також відновила атаки по енергетичній інфраструктурі. Так, у ніч на 10 жовтня РФ завдала удару 465 дронами та 32 ракетами. ППО знешкодила 420 цілей, однак Укренерго все ж вводила аварійні відключення у Києві та ще дев’яти областях. Енергетична компанія ДТЕК повідомила про пошкодження обладнання ТЕС унаслідок російського удару.