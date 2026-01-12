Командир роти 47 бригади з позивним «Грек» розповів про успішну евакуацію трьох поранених бійців

Військові 47 окремої механізованої бригади «Маґура» здійснили успішну евакуацію трьох поранених побратимів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Операторам НКР вдалося вивезти поранених військових попри складні погодні умови. Про це у понеділок, 12 січня, повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Як розповів командир роти 47 бригади з позивним «Грек», завданням трьох військових було утримування однієї з позицій. Проте згодом росіяни посилили атаки позиції, застосовуючи дрони з вибухівками.

«Внаслідок атак військовослужбовці отримали поранення. Один з них взагалі не міг пересуватися самостійно, інший – тільки за допомогою побратима, й третій військовослужбовець отримав легке поранення», – розповів «Грек».

Поранених побратимів вирішили евакуювати за допомогою наземного роботизованого комплексу. Операцію ускладнювали несприятливі погодні умови – дощ та туман.

«Застосування групи евакуації – додатковий ризик. Щоб евакуювати двох людей, які не можуть ходити, потрібна велика кількість особового складу, яка б привернула увагу росіян. Тому НРК був єдиним розумним методом евакуації», – пояснив «Грек».

Наземний робот зміг доїхати до поранених військових через заміновані ділянки та попри атаки російських дронів. Надалі оператор НРК координувався з бійцем, який мав легке поранення.

«Всіх трьох людей ми евакуювали, всі живі та здорові. Слава Богу, ні в кого не буде ампутацій. Розумієте, чим довше боєць перебуває з турнікетом, тим більший ризик ампутацій. НРК дозволив нам вчасно евакуювати бійців», – наголосив «Грек».

За словами головного сержанта роти безпілотних систем з позивним «Пекар», загалом наземний робот подолав понад 10 км.

«Людина не пройде таку відстань в екіпіруванні. Ще й “витягувати” трьох поранених… дуже важко», – підсумував «Пекар».

Зауважимо, що військові не розголошують напрямок, на якому сталась подія, але з відкритих джерел відомо, що бійці бригади виконують завдання на Північно-Слобожанському напрямку (Харківська область).

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Перший медичний батальйон повідомив про здійснення успішної евакуації пораненого бійця, який понад місяць очікував на допомогу в оточенні. Військового вдалося евакуювати лише з сьомої спроби.