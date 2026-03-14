Віктор Орбан відпові на лист Віктора Ющенка

У суботу, 14 березня, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів на відкритий лист третього президента України Віктора Ющенка. У публічній відповіді угорський премʼєр попросив Віктора Ющенка вплинути на Володимира Зеленського, щоб той «не шантажував угорців».

У своєму листі Віктор Орбран наголосив, що угорці тисячоліттями «безстрашно боролися за свою свободу» й звинуватив президента України у нібито посяганні на незалежність Угорщини. Також у листі угорський премʼєр звинуватив Україну, а зокрема Володимира Зеленського, у «державному тероризмі».

«Будь ласка, попередьте свого президента: руки геть від свободи угорців. Будь ласка, переконайте свого президента не шантажувати та не погрожувати ні моїй країні, ні її лідерам. Угорці – вільний народ. Ваша боротьба за свободу не дає вам права шантажувати нас чи диктувати нам умови. Будь ласка, дайте своєму президенту зрозуміти, що державний тероризм, за допомогою якого він підірвав німецький газопровід “Північний потік”, не спрацює проти Угорщини», – йдеться у листі Віктора Обрана.

Крім того, Віктор Орбан дорікнув Україні, що після початку повномасштабного вторгнення Угорщина прихистила українських біженців та, за його наказом, «відкрила україномовні школи, у чому відмовляють угорцям на Закарпатті». Також Орбан звинуватив Україну у нібито зменшенні прав угорської меншини. Також політик заявив, що не хоче війни з країною, з якою воює Україна, але не уточнив, що йдеться про Росію.

«Я дякую Богу, що країна, з якою ви зараз воюєте, сьогодні не є ворогом ні Угорщини, ні угорців, і ми не маємо наміру це змінювати. Ми все ще хочемо залишатися вашими друзями, але ми не братимемо участі у вашій війні. Тому я прошу вас прийняти те, що ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, ні солдатів на вашу війну»,– заявив Віктор Орбан.

Далі премʼєр Угорщини назвав повномасштабне вторгнення Росії в Україну «братовбивчою війною», й заявив, що не бажає «фатального ослаблення Української держави» через спротив режиму Кремля. Наостанок Віктор Обран запевнив Віктора Ющенка, що Угорщина може надати йому безпечний прихисток.

«Якщо якась іноземна держава колись погрожуватиме вам чи вашій родині, знайте, що ви завжди можете на мене розраховувати; у нас завжди буде безпечне місце для вас», – підсумував Віктор Орбан.

Нагадаємо, 13 березня експрезидент України Віктор Ющенко опублікував на своїй фейсбук-сторінці відкрити лист до Віктора Орбана, у якому закликав його згадати власні принципи та стати «тим лідером, якого колись поважав світ». До листа Ющенко додав фото, на якому він разом з Орбаном під час зустрічі 26 років тому.

Також у листі адресованому Орбану експрезидент зауважив, що нині дивується його діям, й наголосив на тому, що українці зараз виборюють свободу не лише для власної країни, а й для всієї Європи.

Суперечки між Угорщиною та Україною

Після припинення роботи нафтопроводу «Дружба», що забезпечує транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини, країни звинуватили Україну у нібито небажанні його ремонтувати. Водночас вони ігнорують причину припинення транзиту нафти українською територією – російський удар по нафтоперекачувальній станції у місті Броди Львівської області, що стався 27 січня.

Угорщина та Словаччини заявляють, що нафтопровід здатний працювати, але Україна нібито цього не хоче «з політичних причин». Крім того, країни заявили про зупинку експорту дизпалива до України, а Братислава оголосила про припинення екстреного постачання електроенергії Києву. Водночас Будапешт заблокував виділення Україні позики від ЄС у розмірі 90 млрд євро, частину з яких Володимир Зеленський розраховував витратити на передплату за замовлені у Швеції та Франції винищувачі Gripen і Rafale.

5 березня на тлі суперечок щодо «Дружби» у столиці Угорщини Будапешті незаконно затримали сімох інкасаторів та два службових автомобілі державного банку України «Ощадбанк». Співробітники фінустанови перевозили 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота у межах виконання міжнародної угоди з «Райффайзен Банк, Австрія». Ввечері 6 березня МЗС повідомило, що сімох інкасаторів вдалося повернути до України. 12 березня стало відомо, що банківській установі повернули вилучені автомобілі, однак гроші, золото та автомобілі залишились у Будапешті. Угорський уряд заявив, що утримуватиме у себе цінний вантаж, оскільки підозрює Україну у відмиванні грошей.

11 березня до України приїхала так звана делегація з Угорщини з наміром перевірити стан ділянки нафтопроводу «Дружба». Того ж дня МЗС України наголосило, що угорці перетнули кордон за загальними правилами Шенгенської зони й не мають офіційний статус в Україні.