В Угорщині викрали працівників «Ощадбанку»

Державний український банк «Ощадбанк» заявив, що в Угорщині незаконно затримали сімох його співробітників та службові авто. Про це йдеться у повідомленні банківської установи, що опубліковане у пʼятницю, 6 березня.

«“Ощадбанк” заявляє про викрадення своїх співробітників, інкасаторських машин та цінностей в Угорщині. 5 березня 2026 року два автомобілі інкасаторської служби “Ощадбанку”, які супроводжувались сімома співробітниками бригади інкасації, були безпідставно затримані в Угорщині при здійсненні регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів між “Райффайзен банк Австрія” та “Ощадбанк Україна”», – йдеться у повідомленні банку.

Зазначається, що GPS-сигнал вказують на те, що авто банку перебувають у центрі Будапешту біля «однієї з силових структур Угорщини». Розташування службового транспорту банку також підтвердило Міністерство закордонних справ України та українське посольство в Угорщині. Водночас місце перебування працівників банку наразі невідоме. Державна фінустанова наголошує, що перевезення грошей та цінного металу відбувалось з дотриманням всіх міжнародних правил та чинних Європейських митних процедур.

«Перевезення коштів і цінностей здійснювалось “Ощадбанком” в межах та на виконання міжнародної угоди з “Райффайзен Банк, Австрія”. Обсяг цінностей, що були у викрадених автівках, становив 40 млн доларів, 35 млн євро, 9 кг золота. “Ощадбанк” вимагає негайного звільнення своїх співробітників та майна і повернення їх до України», – йдеться у заяві «Ощадбанку».

Наразі керівництво «Ощадбанку» у взаємодії з українськими дипломатами та правоохоронцями працюють над звільненням інкасаторів.

Міністр МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Угорщина не повідомила Україні причини затримання банківських працівників. Також він зазначив, що Україну не проінформували про стан здоров'я затриманих, а також не надали можливість дипустанові поспілкуватися з українцями.

«Фактично, йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та «сила», про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет. Ми вже надіслали офіційну ноту з вимогою негайного звільнення наших громадян. Ми також звернемося до Європейського Союзу з запитом на чітку кваліфікацію незаконних дій Угорщини, захоплення заручників та пограбування», – наголосив Андрій Сибіга.

Зауважимо, що наразі Україна та Угорщина мають напружені відносини. Суперечки між країнами відбуваються на тлі припинення роботи нафтопроводу «Дружба», через який українською територією транспортувалась російська нафта до Угорщини та Словаччини. Попри те, що нафтопровід потрапив під обстріл росіян, країни висувають звинувачення Україні. Крім того, уряди двох країн оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну, а Угорщина з 20 лютого блокує надання 90 млрд євро позики від Євросоюзу. Уряд Словаччини заявив про припинення екстреного постачання електроенергії Україні.

5 березня Володимир Зеленський повідомив, що гроші від позики ЄС планують використати для передплати за замовлені у Швеції та Франції винищувачі Gripen і Rafale. Президент висловив сподівання, що «одна особа в Євросоюзі» не блокуватиме надання позики, маючи на увазі Віктора Орбана. У разі продовження спротиву Угорщини, Зеленський запропонував залучити ЗСУ до перемовин: «Надіємося в українських воїнів буде зброя. Інакше – даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим – нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою».

Своєю чергою Віктор Орбан заявив, що примусить Україну силою відновити нафтопровід. За його словами, Угорщина має «політичні й фінансові інструменти» для тиску на Україну й змусить поновити транзит російської нафти «безумовно та якомога швидше».