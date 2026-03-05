Мінкульт Італії пояснив, чому Росія братиме участь у Венеційській бієнале

Міністерство культури Італії заявило, що виступило проти повернення Росії до Венеційської бієнале – найвідомішого мистецького форуму. Італійське міністерство наголосило, що Фундація Бієнале самостійно ухвалила рішення про допуск росіян до виставки. Про це йдеться у пресрелізі мінкульту Італії, що опублікований у четвер, 5 березня.

Міністерство культури Італії наголосило, що продовжує допомагати Україні відновлювати культурну спадщину, що пошкоджена внаслідок російських обстрілів. Там зауважують, що беруть участь у фінансуванні реставраційних робіт, а також залучають необхідних для цього експертів.

Окремо італійський мінкульт наголошує, що разом з усім урядом Італії не підтримує повернення росіян на Венеційську бієнале. Однак це рішення Фундація Бієнале ухвалила самостійно. Водночас співкураторка павільйону України Ксенія Малих у коментарі для «Суспільне Культура» повідомляла, що, зі слів організаторів бієнале, вони не ухвалюють самостійних рішень щодо участі окремих країн.

«Бієнале дало офіційний коментар, що це не їхнє рішення. Вони не приймають рішення щодо участі країн, які визнає Італія. Якщо Італія визнає державу, то вона може брати участь у Венеційській бієнале», – цитує «Суспільне» Ксенію Малих.

Зауважимо, що 2 березня представник Росії з питань міжнародних культурних обмінів Михайло Швидкой у коментарі для ArtNews підтвердив, що росіяни братимуть участь у цьогорічній Венеційській бієнале.

Нагадаємо, 61-ша Венеційська бієнале сучасного мистецтва стартує 9 травня та триватиме до 22 листопада 2026 року. Україна представлятиме проєкт «Гарантії безпеки». Кураторами павільйону є мистецтвознавиця, кураторка і програмна директорка Promprylad Art Center Ксенія Малих та історик, дослідник української культурної спадщини, голова громадської організації «Музей відкрито на ремонт» Леонід Марущак.

Російський павільйон матиме назву The Tree Is Rooted In the Sky («Дерево вкорінене в небі»), а його кураторкою буде Анастасія Карнєєва. Росія брала учать у мистецькому форумі з 1914 року, однак через повномасштабну війну проти України у 2022 році росіян перестали допускати до участі у заході.

4 березня на сайті бієнале оприлюднили перелік країн-учасниць, які відкриють національні павільйони у 2026 році, серед них була Росія.