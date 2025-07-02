У центрі проєкту – скульптура Жанни Кадирової «Олень» із серії «Оригамі», що була встановлена в парку «Ювілейний» у Покровську

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України оголосило переможців конкурсного відбору куратора національного культурного проєкту, що представить країну на 61-й Венеційській бієнале. Ними стали Ксенія Малих та Леонід Марущак із проєктом «Гарантії безпеки» художниці Жанни Кадирової. Проєкт представлятимуть Промприлад Артцентр у партнерстві з ГО «Музей відкрито на ремонт», повідомили у комунікаційному відділі Промприлад Артцентру.

У центрі проєкту – скульптура Жанни Кадирової «Олень» із серії «Оригамі», що була встановлена в парку «Ювілейний» у Покровську (Донецька область) у 2019 році.

Олень Жанни Кадирової у парку Покровська (фото Pokrovsk24.news)

«Після 2014 року в Україні посилилася державна і суспільна увага до міст на сході України. Парк “Ювілейний” у Покровську збудували ще в 1982 році та присвятили 60-річчю СРСР. Через 36 років, у 2018-му, почалася реконструкція парку й мені запропонували створити скульптуру на постамент, із якого демонтували радянський військовий літак, що символізував військову потужність Радянського Союзу», ‒ розповідає художниця Жанна Кадирова.

У 2024 році, під час евакуації жителів Покровська, ГО «Музей відкрито на ремонт» вивезла скульптуру оленя із зони бойових дій. У складі ініціативної групи був історик та співкуратор проєкту Леонід Марущак.

Жанна Кадирова (фото Промприлад Артцентру)

«З початку повномасштабної війни для мене було пріоритетом убезпечити та евакуювати історико-культурні цінності із зони бойових дій. Минулого року ми вжили всіх можливих заходів, аби вивезти скульптуру оленя із Покровська. Для нас це не просто садово-паркова скульптура ‒ це символ сучасності в контексті трансформацій історичних наративів в публічному просторі. А теперішня історія скульптури та всіх процесів довкола неї ‒ це символ сучасних поневірянь символів минулого на тлі викликів сучасності», ‒ додає співкуратор проєкту, історик Леонід Марущак.

Леонід Марущак (фото Промприлад Артцентру)

Окрім самої скульптури оленя, в експозиції також буде представлений документальний фільм «ВПО», створений за участі Наталки Дяченко, який зафіксував процес евакуації скульптури з фрагментами розмов із місцевими жителями. А також архівні матеріали, пов’язані з парком у Покровську та Будапештським меморандумом.

«Доля скульптури підсвічує важливі віхи історії України: на заміну радянському реактивному літаку з’явилася скульптура оленя, традиційна для паркового мистецтва мирного часу. Демілітаризація, пов’язана з підписанням Будапештського меморандуму, привела не тільки до поступової зміни вигляду публічних просторів України, але й до загального пацифістського настрою українського суспільства. А втім, гарантії безпеки, заради яких Україна позбулася третього за потужністю ядерного арсеналу у світі, виявилися марними. Українці віддали зброю, щоби позбутися загрози ядерної війни, а натомість після нападу росії не мали можливості для рівної відповіді. Тож цим проєктом ми хочемо нагадати світовій спільноті, що пацифізм ‒ це привілей, якого ми зараз не маємо», ‒ пояснює співкураторка проєкту, програмна директорка Промприлад Артцентру Ксенія Малих.

Ксенія Малих (фото Промприлад Артцентру)

61-ша Венеційська бієнале відбудеться з 9 травня по 22 листопада 2026 року.

До складу конкурсної комісії увійшли куратори проєкту, що представляв Україну на попередній бієнале Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький, а також художники Петро Бевза та Олег Тістол, Ілона Демченко (Гете-Інститут), Анастасія Мануляк (Український інститут), Христина Береговська (Zenyk Art Gallery).

Жанна Кадирова ‒ українська художниця, чия практика зосереджена на темі російської агресії в Україні. Мисткиня також відома своїми скульптурами, інсталяціями та проєктами, що досліджують урбаністичні простори. Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі візуального мистецтва (2025), переможниця першої премії Her Art Prize, заснованої Marie Claire France та Art Paris (2025), отримала головну премію PinchukArtCentre Prize (2013) та премію імені Казимира Малевича (2012). Живе і працює в Києві.

Ксенія Малих ‒ українська мистецтвознавиця, кураторка, дослідниця сучасного мистецтва та програмна директорка Промприлад Артцентру (новоствореної культурної інституції в Івано-Франківську). Керувала дослідницькою платформою PinchukArtCentre, є співзасновницею артцентру Closer та кураторського об’єднання OK Projects.

Леонід Марущак ‒ історик, дослідник української культурної спадщини, куратор, викладач, голова ГО «Музей відкрито на ремонт», співзасновник мистецької ініціативи «Де Не Де», член експертної комісії з питань обліку об’єктів культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики України (2021-2024), експерт освітньої платформи MriyDiy для вчителів.

Промприлад Артцентр ‒ це нова культурна інституція в Івано-Франківську. Простір розташований на території інноваційного центру «Промприлад».

Громадська організація «Музей відкрито на ремонт» створена громадським об'єднанням та мистецькою ініціативою «Де Не Де» задля евакуації історико-культурних цінностей з музеїв та приватних колекцій (зокрема й музейного фонду України) із зон з активною фазою бойових дій та зон ризику.