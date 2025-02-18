На вулиці Шота Руставелі у Львові відкривається новий мистецький простір – галерея ZAG Gallery. Назва розшифровується як Zenyk Art Gallery та має глибоке символічне значення. Галерея започаткована бізнесменом Зіновієм Козицьким та присвячена памʼяті його онука Зеника Козицького, який помер після важкої хвороби у віці 19 років. Відвідати нову галерею можна буде вже з понеділка, 20 лютого.

Підготовку до відкриття нових експозиційних площ почали заздалегідь. Просто неба встановили скульптуру львівського митця Володимира Семківа «Людський вимір». Фігура людини, що стоїть спиною до глядача і вдивляється у заглиблення у стіні, за словами скульптора, нагадує про міцність, що поєднується із вразливістю. Скульптуру Дениса Шиманського «Єдність. Баланс» також можна побачити перед галереєю. Центральним елементом скульптури є куля з людським обличчям, яка спирається на три опори. Символічна композиція поєднує два матеріали — кераміку та метал, що уособлюють сталість і динаміку.

Також на даху будівлі львів’яни уже можуть бачити скульптуру «Маленький принц» Олександра Гончарука. І саме так називатиметься перша виставка у стінах нової галереї.

Цей мистецький простір, за задумом його організаторів, має стати повністю безбар’єрним та доступним для людей з порушенням слуху, зору чи обмеженою мобільністю.

«Нам дуже важливо відкрити не стіни, не можливість для художників просто робити гарні експозиції. Це радше простір, де мають взаємодіяти суспільство та мистецтво», – зазначила директорка та кураторка галереї Христина Береговська.

«Цей майданчик створений для того, щоб мистецтво звідси інтегрувалося у суспільство. Часом людина не йде дивитись на якісь мистецькі твори, бо їх не розуміє і від того почувається дискомфортно. Тому ми розпрацьовуємо спеціальні програми, які допоможуть людині почуватися на ти з мистецтвом», – додає вона.

Власне реакція містян на скульптури на вулиці (і не лише перед ZAG Gallery) як найкраще засвідчили актуальність таких програм та їх просто нагальну необхідність для міста.

Одна з програм стосується ветеранів.

«Ще одна наша місія полягає і можливість для людей, які нас захищали на фронті. Тепер вони можуть тут працювати, вони можуть стати в пригоді у культурному житті, вони можуть бути дієвцями культури. Я бачу на прикладі Академії мистецтв, як це важливо. Зрештою, в світі це нормальна практика. У нас будуть працювати люди на кріслах колісних. Наш простір організовано таким чином, щоб вони не потребували сторонньої допомоги», – додала директорка.

Додатково кожний мистецький твір матиме аудіогід, будуть рельєфні зображення окремих робіт, яких можна торкатися та описи шрифтом Брайля.

Також передбачені програми для дітей різного віку.

Що стосується мистецтвої складової, то перша виставка галереї, «Маленький Принц», присвячена дітям. «Тим, які на небі, на землі, в полоні, в окупації, в дорозі, вдома і в еміграції», – йдеться в описі.

Експозиція об’єднає 62 твори 30 українських мистців, де центральною фігурою стане стінопис британця Бенксі та давньоруська плінфа ХІ ст. із Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

«Ми дуже хотіли поєднати давні твори та сучасне мистецтво, адже наша виставка – про зв’язок поколінь. Також нам важливо було налагодити співпрацю з громадами, цього разу ми працювали з гастомельською громадою, щоб показати роботу Бенксі, яку можна буде оглянути безкоштовно на першому поверсі. Також нам важливо показати можливість співпраці з державними структурами, можливість державно-приватного партнерства у сфері культури», – розповідає Христина Береговська.

Вона додала, що галерея має безпрецедентну охорону, професійне музейне світло та інші технологічні можливості, що дасть змогу виставляти твори з музейних збірок та робити експозицію будь-якої складності.

«Але насамперед це – місце діалогу. Тобто це непро виставки, це більше про сенси. Ми маємо тут розуміти, хто ми є і чому мистецтво важливе для життєдайності нашої держави. Як би це пафосно не звучало, я дуже в цей вірю. Я переконана, що мистецтво таку силу має», – додає вона.

Оглянути виставку «Маленький принц», де представлені роботи, зокрема, Івана Марчука, Влади Ралко, Олега Тістола, Сергія Савченка, Арсена Савадова, Андрія Сагайдаковського, Мирослава Ягоди, Євгена Лисика, та інших, можна буде з 20 лютого.