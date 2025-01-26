Серед численних виставкових проєктів у Львові ми хочемо нагадати про п’ять, які обов’язково варто відвідати і це можна встигнути зробити до початку лютого Розмаїття стилів, жанрів та мистецьких концепцій може бути цікавим для усіх глядачів. І, звісно, радимо не обмежуватись лише цими п’ятьма експозиціями. Нагадаємо також про чудові експозиції «Бестіарій» у «Я Галерея» та масштабний проєкт «Лисик» у Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій».

«Ой як же було ізпрежди віка…»

Палац Потоцьких, до 2 березня, на головному фото

Твори з фондів галереї ніколи не виставлялися в такому обʼємі (фото Галереї мистецтв)

У експозиції представлено твори народного сакрального мистецтва XVII – початку ХХ стСьогодення стоїть на плечах минулих поколінь. Нашим попередникам вдалося залишити нам неоціненні скарби, створені як руками професійних майстрів, так і майстрів-самоуків. Кожен майстер вкладав у ці твори все своє вміння, розуміючи, що сакральність об’єкта, над яким він працює, зобов’язує його до максимальної щирості та майстерності.

Багато з цих творів було знищено часом, політичною владою чи звичайними людьми. Проте частина народного спадку збереглася і чекає на те, щоб бути віднайденою наново.

Цією виставкою Галерея мистецтв розпочинаємо відзначення 50-річчя з дня відкриття музею-заповідника «Олеський замок», адже велика частина представлених експонатів належить саме до його фондів.

«Мереживо століть»

Музей модернізму, до 9 березня

Дев’ять ключових періодів нашого становлення як народу зафіксовані у панно (фото Галереї мистецтв)

Делікатне плетиво витинанки, що виявляє знакові моменти у мереживі історії. Саме про це виставка Дарії Альошкіної «Мереживо століть», де дев’ять ключових періодів нашого становлення як народу зафіксовані у масштабних панно. Ці роботи вже здобули визнання під час XVIII Венеційської бієнале в межах проєкту «Українське ДНК».

«Створення світу за десять днів. Abra та Rina Riga»

Львівський муніципальний мистецький центр, до 25 лютого

Головним об’єктом співпраці двох художниць стало спільне полотно Emelen , створене у просторі галереї (фото ЛММЦ)

Художниці Abra та Rina Riga познайомилися під час створення спільного магічного світу у Муніципальному мистецькому центрі. Головним об’єктом їх стало спільне полотно Emelen, створене у просторі галереї під час монтажу.

Над проєктом працюють:

Abra – художниця, тату-майстриня, реставраторка з Тернопільщини. Співпрацює із музичними гуртами та створює ілюстрації та обкладинки для альбомів та афіш.

Rina Riga – художниця та тьюторка з Харкова, зараз мешкає у Львові. Учасниця колективних виставок та міжнарожних колаборацій, зараз працює у студії дитячої творчості Ді(я)ти.

Текст на виставці: Олексій Ковжун

Звук: Lasse Marhaug and Nils Henrik Asheim (Норвегія). Треки з альбому Grand Mutation. Marhaug/Asheim (2007)

Співкуратори: Ляна Мицько, Ігор Тимощук

Технічний керівник: Роман Мамітов

Графічний дизайнер: Ігор Тимощук

«ПДМ»

Порохова вежа, до 6 лютого

«ПДМ» – фрагмент майбутньої великої персональної виставки (фото з сайту Миколи Маценка)

Виставка Миколи Маценка «ПДМ» – фрагмент майбутньої великої персональної виставки, яка, за планами Миколи Маценка, відбудеться протягом найближчих кількох десятиліть. Тут представлені роботи трьох основних гілок творчості художника: «Неофольк», «Зброя», «Геральдика».

Микола Маценко – митець «Нової української хвилі». У 1980-х закінчив навчання у Львівській національній академії мистецтва (тоді – Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва) на факультеті Прикладного та Декоративного Мистецтва – ПДМ.

«Неофольк» – це візуальні коломийки, що при безкінечному повторі одного й того ж орнаменту наповнюються щораз іншими кольоровими варіаціями.

«Зброя» – започаткована в 1990-х рр. як іронічна рефлексія на рекламну кампанію “Купуй українське!”.

«Геральдика» – у серії довільно поєднані зображення предметів із різноманітних культурних шарів, які утворюють мистецький концентрат і можуть стати сировиною для подальшої творчої переробки.

«Символи та силуети»

Галерея «Зелена канапа», до 2 лютого

Гобелен із серії «Майдан», 2019 (фото галереї Зелена канапа)

На своїй першій персональній виставці в кар’єрі львів’янка Юстина Сенчик представила близько 12 великоформатних гобеленів створених протягом 2018-2024 років.

Чи здатна людина осягнути, що мистецтво відкриває шлях до прямого діалогу між традиціями минулого та сучасністю, яка невпинно змінюється? Гобелени цієї виставки стають посередниками у цьому діалозі. Минуле розмовляє з сучасністю мовою символів і силуетів. Утворюється унікальний код – невловимий для розшифрування, але його образність зачаровує, і вона відкривається через форму, текстуру та колір.

Виставка відкриває текстиль як творчий прояв. Вона запрошує у світ тканих символів і силуетів, які розповідають про культурну спадщину та сучасні експерименти.