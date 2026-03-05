Корупційну схему викрили у Центрі легеневого здоров'я

СБУ та поліція затримали медпрацівниць Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру (Центр легеневого здоров’я), які брали хабарі за встановлення III групи інвалідності військовозобов’язаним.

Як повідомили у четвер, 5 березня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, організувала оборудку завідувачка відділення, яка була головуючою членкинею експертної команди оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За версією слідства, фігурантка залучила до протиправної діяльності медсестру діагностичного центру, яка виконувала роль посередниці.

«В одному з епізодів за 3 000 доларів США медпрацівники обіцяли військовозобов’язаному допомогти у встановленні III групи інвалідності. А саме головуюча членкиня ЕКОПФО гарантувала, що експертна команда прийме потрібне рішення на користь клієнта щодо встановлення йому групи інвалідності терміном на 1 рік, що давало можливість уникнення мобілізації», – повідомили в СБУ.

У прокуратурі зазначили, що пацієнт мав законні підстави для отримання висновку про непрацездатність, тому після вимагання хабаря він звернувся до правоохоронців і далі діяв під їхнім контролем.

Завідувачку відділення та медсестру затримали після передачі грошей

Обох медпрацівниць затримали на початку березня після одержання всієї суми хабаря. Під час обшуків за місцем роботи та проживання зловмисниць оперативники вилучили медичну документацію та чорнові записи з доказами протиправної діяльності. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозри отримали завідувачка амбулаторно-поліклінічним відділенням Центру легеневого здоров’я, пульмонологиня, членкиня ЕКОПФО Діана Столяр та медсестра Ольга Федак.

Обом повідомили про підозру в одержанні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). Встановлюють інших співучасників схеми.