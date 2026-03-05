Часто зіркові діти йдуть шляхом батьків – так і в українському акторському середовищі чимало акторських пар дали життя новому поколінню артистів, які вже підкорюють театри ти велике кіно. ZAXID.NET розповідає дітей знаменитих українських акторів, які самі знімаються в кіно. І роблять це успішно.

Макар Тихомиров

Народився 1997 року в родині акторки Ірини Мак, яку глядачі знають за роллю Марусі Кайдашихи у серіалі «Спіймати Кайдаша» (2020). Першою кінороботою була роль у телесеріалі «Серцю не накажеш», яку він зіграв у віці 10 років. У 14 зіграв у фільмі «Чемпіони з підворіття» Ахтема Сеїтаблаєва. Також зіграв Мажора, бійця підрозділу, що захищав Донецький аеропорт у фільмі «Кіборги. Герої не вмирають». Зараз активно знімається в українських серіалах та грає у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Іван Довженко

Син відомого актора Вячеслава Довженка, перша головна роль якого у фільмі «Мавка. Справжній міф» зʼявиться на великих екранах навесні 2026 року. Паралельно з кіно грає у київському театрі Франка.

Оксана Жданова

Народилася в родині акторів Віктора Жданова та Олени Хохлаткіної. Грає у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Перша велика популярність до акторки прийшла у 2014 році після головної ролі в 95-серійній мелодрамі «Дворняжка Ляля». Іншим великим проєктом в карʼєрі Жданової стала робота над багатосерійним фільмом «Нитки долі» в 2016 році. У 2020 році знялася у фільмі «Я працюю на цвинтарі».

Клавдія Дрозд-Буніна

Народилася в акторській родині Анастасії Сердюк (Буніної) та Георгія Дрозда. Також акторами були бабуся і дідусь по материній лінії. Першу роль у кіно зіграла у 2006 році у фільмі «Дурдом». Справжню популярність отримала завдяки телесеріалу «Райське місце» у 2017 році. Останні її ролі – серіали «Впізнай мене» та «Реванш», де вона зіграла головних героїнь.

Вʼячеслав Хостікоєв

Син акторського подружжя Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва. З 2017 року працює в театрі Франка. У кіно відомий за ролями в серіалах «Центральна лікарня» (2016), «Скажене весілля 3» (2022) та «Скажені сусіди. Нові історії» (2022) та інших.

Георгій Хостікоєв

Ще один син Анатолія Хостікоєва від першого шлюбу. З 2007 року працює в Київському драматичному театрі на Подолі. Працював на телебаченні та час від часу грає епізодичні ролі в кіно. Глядачам він запамʼятався за ролями в сералі Роксолана (1999), мюзиклі «Сорочинський ярмарок» (2004), «Найкращі вихідні» (2022), «Ну мам» (2025) та інші.