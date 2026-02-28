А чи знали ви, що багато відомих українських акторів, які грали пару на екрані, одружені і в реальному житті? Їх доля звела або на знімальному майданчику, або в театрі, а їхня хімія на екрані виявилась справжньою. ZAXID.NET розповідає про відомі українські акторські подружжя.

Наталія та Костянтин Корецькі

Актори познайомилися ще в університеті в Харкові й відтоді понад 20 років разом. На час знайомства Наталія була одружена, але за кілька років Костянтин буквально відбив її в чоловіка. Зараз подружжя працює у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. У пари є донька.

Влад Никитюк і Анна Гуляєва

Влад Никитюк зустрічався зі своєю колегою Анною Гуляєвою декілька років і лише у 2024 році пара вирішила узаконити стосунки. Актори зареєстрували шлюб не публічно, однак зізнаються, що мріють відіграти пишне весілля.

Олександр і Марія Рудинські

Актори навчалися разом у Карпенка-Карого і наприкінці навчання почали зустрічатися. Згодом пара заручилась, а у 2020 році актори одружилися. Вони виховують сина Петра, якому виповнилося 4 роки. Зараз Олександр більше грає в кіно, а Марія в театрі. Разом вони знімаються в музичних кліпах.

Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельников

Актори познайомились ще в юному віці, а спілкування почалося під час спільних зйомок. Уперше вони зіграли разом у фільмі «Лікарка за покликанням» й лише тоді пара вирішила ширше розповісти про свої стосунки, хоча Вікторія і Сергій тривалий час залишали особисте життя непублічним.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Актори познайомились на проєкті «Безсмертник», де вони грали чоловіка та дружину. Екранний роман переріс у реальний і у 2019 році актори одружились.

Дарʼя Легейда і Дмитро Сова

Актори також познайомилися на роботі. Після 10 місяців у стосунках у 2021 році вони одружилися. Після початку повномасштабного вторгнення Дмитро Сова долучився до лав ЗСУ та служив на Хмельниччині, а зараз працює в Києві і час від часу знімається в кіно.

Леся Самаєва й Андрій Самінін

Пара познайомилася під час навчання в театральному інституті й одружені понад 20 років. У 2001 році в пари народилася донька Марія. Актори досі знімаються в спільних проєктах, щоправда, не як пара.

Катерина Варченко і Анатоль Фон-Філандра

Актори познайомилися на сцені Молодого театру. Одружилися у 2016 році, тоді ж у них народився перший син. Зараз подружжя виховує двох дітей, а Анатоль із 2022 року служить у НГУ.