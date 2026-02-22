У Лондоні відбулася церемонія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (British Academy Film Awards). На жаль, український фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова, який номінували у категорії «найкращий документальний фільм», поступився дансько-чеській картині «Містер Ніхто проти Путіна» Девіда Боренштейна, що документує пропаганду в російській початковій школі з погляду одного з вчителів.

Серед тріумфаторів BAFTA-2026 – «Грішники», «Зоотрополіс 2», «Гамнет», а найбільше нагород отримала «Одна битва за іншою».

BAFTA – одна з найпрестижніших нагород у сфері кіно та телебачення. Премію засновано у 1947 році.

Переможці BAFTA-2026