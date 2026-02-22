У Лондоні вручили премію BAFTA 2026
«2000 метрів до Андріївки» поступився фільму про Росію
У Лондоні відбулася церемонія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (British Academy Film Awards). На жаль, український фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова, який номінували у категорії «найкращий документальний фільм», поступився дансько-чеській картині «Містер Ніхто проти Путіна» Девіда Боренштейна, що документує пропаганду в російській початковій школі з погляду одного з вчителів.
Серед тріумфаторів BAFTA-2026 – «Грішники», «Зоотрополіс 2», «Гамнет», а найбільше нагород отримала «Одна битва за іншою».
BAFTA – одна з найпрестижніших нагород у сфері кіно та телебачення. Премію засновано у 1947 році.
Переможці BAFTA-2026
- Найкращий фільм – «Одна битва за іншою», реж. Пол Томас Андерсон.
- Найкращий британський фільм – «Гамнет», реж. Хлоя Чжао.
- Найкращий анімаційний фільм – «Зоотрополіс 2».
- Найкращий фільм іноземною мовою – «Сентиментальна цінність», реж. Йокім Трієр.
- Найкращій документальний фільм –«Містер Ніхто проти Путіна».
- Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон, «Одна битва за іншою».
- Найкращий оригінальний сценарій –Раян Кугле, «Грішники».
- Найкращий адаптований сценарій – «Одна битва за іншою».
- Найкраща жіноча роль – Джессі Баклі, «Гамнет».
- Найкраща чоловіча роль – Роберт Арамайо, «Я клянуся».
- Найкраща акторка другого плану – Вунмі Мосаку, «Грішники».
- Найкращий актор другого плану – Шон Пенн, «Одна битва за іншою».
- Британський короткометражний фільм – «Це ендометріоз».
- Видатний британський внесок у кінематограф – Клер Біннс.
- Британський короткометражний анімаційний фільм – «Два чорношкірні хлопці у раю».
- Найкращі візуальні ефекти – «Аватар: Вогонь і попіл».
- Оригінальна музика – «Грішники».
- Найкраще дитяче та сімейне кіно – «Бунг».
- Найкращий кастинг – «Я клянуся», Лорен Еванс
- Найкращі грим та зачіски – «Франкештейн, реж. Ґільєрмо дель Торо.
- Видатний дебют британського сценариста, режисера чи продюсера – «Тінь мого батька», реж. Акінола Девіс-молодший.
- Найкращий дизайн костюмів – «Франкештейн».
- Найкраща операторська робота – «Одна битва за іншою».
- Найкращий монтаж – «Одна битва за іншою».
