Анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» встановив новий рекорд усіх часів Голлівуду, зібравши в світовому прокаті 1,7 млрд доларів. Про це пише Variety.

Друга частина мультфільму у світовому прокаті обійшла в касових зборах попереднього рекордсмена Disney «Думки навиворіт 2», який у 2024 році зібрав 1,69 млрд доларів. Також стрічка посіла дев’яте місце серед найуспішніших світових релізів усіх часів, поступившись лише таким фільмам, як «Аватар», «Титанік», «Месники: Завершення» та «Зоряні війни: Пробудження сили».

Попри рекорд в Голлівуді, найкасовішим анімаційним фільмом залишається фентезійна стрічка «Нечжа 2», яка минулого року в світовому прокаті зібрала 2,2 млрд доларів.

«Зоотрополіс 2» – американський анімаційний фільм студії Walt Disney Animation Studios, який вийшов на великі екрани у листопаді 2025 року, з орієнтовним бюджетом близько 150 млн доларів та став продовженням мультфільму «Зоотрополіс» 2016 року.

У фільмі розповідається про хороброго детектива Джуді Гопс і її напарника Ніка Крутихвоста, які беруться за найзагадковішу справу в їхній кар'єрі. Головні герої переслідують таємничу рептилію Гері Де'Снейка, яка з’явилася у Зоотрополісі, намагаючись очистити свою репутацію.

Мультфільм швидко встановив рекорд за стартовими зборами серед анімаційних фільмів, досягши позначки в 1 млрд доларів. Лише за перший вікенд мультфільм зібрав рекордні 556 млн доларів. Основним рушієм рекордних зборів став ринок Китаю, де мультфільм зібрав понад 560 млн доларів.

Нагадаємо, перший мультфільм «Зоотрополіс» вийшов у 2016 році та отримав схвальні відгуки критиків. Проєкт був успішним у прокаті – наразі його оцінка на IMDb становить 8 з 10 балів.