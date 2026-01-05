Найбільше касових зборів «Зоотрополіс 2» припали на китайський ринок

Анімаційний фільм «Зоотрополіс 2» став найуспішнішим фільмом за всю історію студії Walt Disney Animation, перевершивши рекорд «Крижаного серця 2». Про це повідомили представники компанії Disney, передає Reuters.

Наприкінці 2025 року світові касові збори мультфільму сягнули приблизно 1,46 млрд доларів, завдяки чому стрічка посіла перше місце в рейтингу Disney, випередивши попереднього лідера – «Крижане серце 2», який у 2019 році заробив 1,45 млрд доларів.

«Зоотрополіс 2» став анімаційним фільмом із рейтингом PG, який найшвидше – за 17 днів – подолав позначку в 1 млрд доларів. У перший вікенд стрічка зібрала рекордні 556 млн доларів. Основним рушієм рекордних зборів став ринок Китаю, де мультфільм зібрав понад 560 млн доларів.

Успіх сиквела підтримав кіноіндустрію на тлі відставання світового прокату від рівня 2019 року та підтвердив, що сімейна анімація залишається стабільним і прибутковим жанром.

Наразі «Зоотрополіс 2» посідає четверте місце в списку найкасовіших мультфільмів усіх часів у світі, поступаючись «Нечжа 2», «Думками навиворіт » та« Король Лев» (2019).

Нагадаємо, перший мультфільм «Зоотрополіс» вийшов у 2016 році та отримав схвальні відгуки критиків. Проєкт був успішним у прокаті – наразі його оцінка на IMDb становить 8 з 10 балів. Сиквел вийшов у 2025 році.