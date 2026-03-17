Події нової частини фільму відбуваються приблизно через 12 років, коли Пол перебуває у статусі імператора

Warner Bros. показала перші кадри фільму «Дюна 3» з основними персонажами. Деякі отримали помітно оновлений вигляд, як от Пол Атрейдес, якого грає Тімоті Шаламе.

«Дюна 3» екранізує роман Френка Герберта «Месія Дюни», де події відбуваються приблизно через 12 років після завершення другого фільму, а Пол перебуває у статусі імператора. Окрім персонажа Тімоті Шаламе на серії постерів можна побачити Роберта Паттінсона, який зіграє ключового лиходія, повернення Джейсона Момоа до ролі Дункана Айдахо, а також Чані (Зендея), леді Джессіку (Ребека Фергюсон), Стілгара (Хав’єр Бардем), Алію Атрейдес (Аня Тейлор-Джой), принцесу Ірулан (Флоренс П’ю) та нового фрімена на ім’я Фарок (Ісаак де Банколе). Чимало персонажів отримають суттєвіші ролі, аніж в попередніх фільмах.

До режисури повернувся Дені Вільньов, який раніше аногнсував, що «Дюна 3» стане кульмінацією трилогії. Музику до фільму написав оскароносний Ганс Циммер.

«Дюна 3» вийде в кінотеатрах 18 грудня, в один день із новим «Месниками». Обидві студії відмовились поступатися датою.