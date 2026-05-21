Під час 79-го Каннського Міжнародного Кінофестивалю у павільйоні France Télévisions відкрилася фотовиставка Regards célestes, присвячена пам’яті фотографів та документалістів, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

Відкрив виставку генеральний директор Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо.

Експозиція об’єднала роботи українського фотокореспондента Макса Левіна, українського фотографа Георгія Іванченка, а також французького фотографа Антоні Лаллікана, який загинув у жовтні 2025 року внаслідок атаки російського дрона.

У церемонії відкриття взяли участь директор France Télévisions Стефан Сітбон, режисер і голова журі документальної премії L’Œil d’or Мстислав Чернов, почесна консулка України в Ніцці Ірина Подиряко-Бурдель та речниця посольства України у Франції Олександра Присяжнюк.

Під час відкриття виставки орден «За заслуги» III ступеня було вручено родині Антоні Лаллікана. Нагороду цивільній дружині фотографа Айді Белулід вручила Ірина Подиряко-Бурдель.

«Одна з найважливіших частин цієї виставки – це список імен людей, які загинули, виконуючи свою роботу. І, на жаль, поки триває російське вторгнення в Україну, існує дуже велика ймовірність, що цей список буде ставати довшим», – наголосив Мстислав Чернов.

У цьому списку є і фотографи зі Львова Віктор Гурняк, Валентин Рябець, а також Юрій Олійник, оператор і фотограф 24 каналу.

Повністю список можна побачити на сайті Української асоціації професійних фотографів, яка є одним із співорганізаторів виставки.