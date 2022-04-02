Фотожурналіст Макс Левін був знайдений мертвим біля села Гута Межигірська на Київщині, там, де з ним зник зв'язок 13 березня

Після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Трагічну звістку повідомив сайт LB.ua у суботу, 2 квітня.

Тіло Макса Левіна знайшли 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині. Фотографа шукали два тижні. Востаннє Левін виходив на зв’язок 13 березня. Того дня Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську аби документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок із обома чоловіками зник.

Як стало відомо пізніше, у районі, де фотографи збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії. До слова, місцеперебування Олексія Чернишова наразі не встановлена.

Офіс генпрокурора повідомив, що тіло Макса Левіна знайдено на території села Гута Межигірська Вишгородського району. За попередньою інформацією беззбройного Максима Левіна військовослужбовці збройних сил РФ вбили двома пострілами зі стрілецької зброї.

Максу Левіну був 41 рік. Він працював фотокореспондентом і документальним фотографом та оператором для багатьох українських і міжнародних видань, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фото публікували також Wall Street Journal, TIME, Break, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проектів були пов'язані з війною в Україні. Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла. До того у 2014, під час Революції Гідності, він був поранений під час пікету під Києво-Святошинським судом.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки.