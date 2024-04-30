У Зимноводівській громаді проживає близько 20 тис. мешканців

Департамент фінансів Львівської ОВА оприлюднив рейтинг фінансово спроможних громад Львівщини за підсумками першого кварталу 2024 року, складений на основі аналізу основних бюджетних показників. Вперше рейтинг очолила Зимноводівська громада, яка торік посідала 25 позицію аналогічного рейтингу. Раніше ЛОВА оприлюднила рейтинг громад за надходженням податків, там першу сходинку посіла Сокільницька ОТГ.

Як розповіли в департаменті фінансів, уперше перелік фінансово спроможних громад за основними бюджетними показниками очолила Зимноводівська ТГ, яка в аналогічному періоді минулого року посідала 25 позицію. Минулого року перше місце у квартальному рейтингу посідала Новояворівська громада, яка впродовж року зберігала лідерські позиції або входила у першу 10. Загалом лише три громади Львівська, Солонківська та Пустомитівська утримують лідерські позиції та входять у першу десятку цього року.

До першої десятки найбагатших за підсумками першого кварталу 2024 року увійшли такі громади:

Зимноводівська

Тростянецька

Львівська

Новояричівська

Солонківська

Сокільницька

Пустомитівська

Кам’янка-Бузька

Стрийська

Радехівська.

Як пояснила ZAXID.NET начальниця відділу зведеного бюджету та міжбюджетних відносин департаменту фінансів ЛОВА Ольга Бордун, Зимноводівська громада вийшла в лідери рейтингу завдяки тому, що інші громади, які отримували значні доходи від військового ПДФО, втратили їх через законодавчі зміни.

«Військове ПДФО зіграло тут ключову роль. Наприклад, Яворівська чи Новояворівська громади мали більше ніж половину доходів загального фонду з надходжень військового ПДФО, відповідно вони мали більші видатки розвитку, видатки на одного мешканця. Коли вони втратили ці доходи, у них зменшилися показники, вони впали у рейтингу. Відповідно Зимна Вода піднялася по всіх показниках, тому що в неї відсоток військового ПДФО був маленький», – зауважила Ольга Бордун.

Також цього року, зважаючи на запроваджені зміни, у рейтингу додався новий показник – частка місцевих податків і зборів у доходах загального фонду місцевих бюджетів замість їх рівня дотаційності, який наразі втратив свою актуальність.

Найбільша частка місцевих податків і зборів у надходженнях загального фонду є у бюджетах Поморянської (63 %), Тростянецької (59 %), Стрілківської (58 %), Східницької (53%), Добросинсько-Магерівської (52 %) громадах, а найменшою – в бюджетах Славської (11%), Боринської (20%) та Сколівської (21%) громад.

Не менш важливими в департаменті фінансів називають власні надходження бюджетних установ як додаткове джерело фінансування. Найвищі показники власних надходжень на одного мешканця є в бюджетах Львівської громади – 431,2 грн, Жовківської – 360,8 грн, Мостиської - 335 грн. Найменші власні надходження на одного мешканця – у бюджеті Солонківської громади (6,6 грн), що у 65 разів нижче, ніж у бюджеті Львівської ТГ, або у 31,6 раза менше від середнього показника серед усіх громад Львівщини.

Найбільші видатки на одного мешканця є в бюджетах Сокільницької громади – 4824,6 грн, Славської – 4320,1 грн, Великомостівської – 3792,5 грн, а найменші – у бюджетах Добромильської – 1411 грн (у 3,4 раза менші від найвищого показника), Східницької – 1493 грн (у 3,2 раза менше), Новороздільської – 1523,8 грн (утричі менше).

У першому кварталі найвищий показник видатків розвитку на одного мешканця в бюджетах Сокільницької ТГ – 2371,7 грн, Великомостівської – 1562,8 грн та Славської – 1477,1 грн. Відсутні видатки розвитку в бюджеті Заболотцівської громади, а також найменші відповідні показники в бюджетах Стрілківської (1,3 грн), Старосамбірської (17,6 грн) та Поморянської (23,4 грн) громад.

Найменша частка видатків на утримання апарату управління у надходженнях до бюджету є в Мурованській ТГ – лише 3,5%, найбільшою – в бюджеті Бісковицької громади – понад 40%. Минулорічном лідером за цим показником була Яворівської ТГ з найнижчим показником 3%, який цьогоріч піднявся до 12,5%.

Сокільницька громада, яка посіла шосте місце у загальному рейтингу, отримала першу позицію за найменшою часткою видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків – 31,8%. Понад 85 відсотків коштів скеровують на згадану мету з бюджету Белзької громади, яка посіла 73 місце.

Найнижчі показники у рейтингу в бюджетах гірських громад Самбірського району – Боринській, Хирівській, Старосамбірській та Стрілківській.

У департаменті фінансів також відзначили, що 52 територіальних громади затвердили бюджети із дефіцитом коштів на виплату заробітної плати та розрахунки за енергоносії на загальну суму понад 619 млн грн. Проте вже впродовж першого кварталу дефіцит вдалося ліквідувати або суттєво зменшити. Також у ЛОВА зауважили, що фінансова успішність громад, зокрема, залежить від управлінських рішень їхнього керівництва.