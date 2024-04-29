Солонківська сільрада приватизувала на підставних осіб ділянки, де мала пролягати львівська дорога

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування та скерувало до суду справу щодо злочинної групи посадовців Солонківської сільської ради біля Львова. За версією слідства, вони незаконно вилучили з комунальної власності три земельні ділянки вартістю майже 2,8 млн грн, де мала пролягати нова львівська вулиця.

«Створив та очолив злочинну групу голова постійної депутатської комісії з агропромислового комплексу сільської ради. Він вирішив незаконно приватизувати земельні ділянки на території громади, хоч достеменно знав, що на цій землі мала б пролягти дорога, яка згідно з генпланом Львова мала з’єднати два райони міста», – повідомили в теруправлінні ДБР Львівщини. До оборудки голова комісії залучив ще п’ятьох спільників – посадовців сільради, землевпорядника та державну реєстраторку.

За даними ДБР, підозрювані оформили ділянки загальною площею 0,3 га на підставних осіб, а реально самі розпоряджалися ними. Продати отримані ділянки не встигли – за клопотанням ДБР суд наклав на них арешт.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET з судового реєстру, на лаві підсудних опинилися:

голова постійної комісії Солонківської сільської ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, благоустрою та екології Тарас Тарнавський (організатор групи);

колишня начальниця відділу архітектури та містобудування Олеся Собко (зараз працює на посаді головної архітекторки Яворівської міськради);

начальник відділу земельних відносин Богдан Лещук;

колишній спеціаліст відділу земельних відносин Степан Ганець, який зараз працює у відділі архітектури Сокільницької сільради;

керівник зареєстрованої в Пустомитах землевпорядної організації ПП «Укрземпроект» Іван Петляківський;

державна реєстраторка Давидівської сільської ради Оксана Гаталяк.

Усіх їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, у 2018 року Солонківська сільська рада затвердила проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства в Зубрі. Йдеться про ділянки площею 0,09 га та 0,13 га, які розташовані поруч. Землі у власність отримали мешканці Зубри Роман Загродський та Ольга Дубневич. У січні 2019 року за обома ділянками зареєстрували право власності та змінили цільове призначення з земель для ведення селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

У січні 2023 року слідчі також повідомили про підозру керівнику управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру Львівської області Василю Собку. Тоді ДБР повідомило лише про публічно відомий факт приватизації ділянки площею майже 1,9 га, яку у 2021 році Держгеокадастр безкоштовно передав у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху. Після цього він одразу продав ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.