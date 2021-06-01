Брати Ярослав та Богдан Дубневичі напередодні скасування мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення активно скуповують і концентрують у своїх руках значні земельні наділи

Брати Ярослав та Богдан Дубневичі масово скуповують землю між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі. Земельні ділянки вони реєструють на родичів та підконтрольні компанії. Журналісти «Наших Грошей. Львів» у своєму розслідуванні, опублікованому 1 червня, стверджують, не менше 120 гектарів у цьому районі належать родині Дубневичів та колишнім співробітникам компанії, що входить в орбіту Дубневичів.

За даними журналістів, протягом 2018-2021 років брати Дубневичі різними способами отримали понад 120 гектарів території між селами Зубра та Пасіки-Зубрицькі. Для розуміння масштабу, ця площа більше ніж у два рази перевищує розміри Стрийського парку у Львові. Переважну частину землі Дубневичі отримали через працівників своїх компаній, решта ділянок уже оформлені на самих Дубневичів та їхніх родичів. При цьому генплани і Львова, і сусіднього села Зубра передбачать будівництво на цій території спільних доріг, транспортних розв'язок і нового житлового мікрорайону – співмірного з Сиховом.

Зокрема, 27 гектарів є у власності «Агропромислового підприємства «Львівське» – одного з ключових підприємств братів Дубневичів. Сьогодні ним володіють сини Богдана та Ярослава Дубневичів Павло та Юрій Дубневичі. З 2017 року тривала безуспішна судова тяганина щодо отримання права власності на цю ділянку підприємством. Згідно з документами в судреєстрі, цю ділянку підприємство придбало за 5,3 млн грн.

Ще понад 75 га орендує в приватних осіб під сільськогосподарське виробництво ТОВ «Агроінвест-Львівське», яке також підконтрольне братам Дубневичам. Здебільшого право оренди земельних ділянок компанія отримала в кінці березня 2021 року. Офіційними власниками «Агроінвест-Львівське» є Тарас Гедз з села Зубра та Любомир Канюка з Давидова. Адреса підприємства збігається з адресою «АПП «Львівське» в селі Зубра. Тарас Гедз вочевидь є родичем Світланни Гедз, яка раніше була заступницею гендиректора АПП «Львівське», а сьогодні є однією з профспілкових лідерок цього підприємства.

Жовтим кольором на карті позначені ділянки, що належать Дубневичам, а зеленим – у власності інших людей

Ще частина території, понад 7 га належить безпосередньо Дубневичам: Богдану та Ярославу та їхнім синам – Павлові та Юрію. Цю землю родина отримала у власність протягом 2018-2019 років.

Майже 12 га землі тут належить сватам Дубневичів – Сергієві Пиртку та Богданові Колодієві. Право власності на ці ділянки вони зареєстрували у березні 2020 та в квітні 2021 року. Детально дізнатися про власників усіх земельних ділянок можна з допомогою інтерактивної карти.

Землі між Зуброю і Пасіками-Зубрицькими, за словами голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича, належать і колишнім працівникам «Агропромислового підприємства «Львівське». Про це він сказав у розмові з журналісткою «Наших грошей. Львів», яку сам же опублікував у Facebook. «Немає ніяких резервних земель! І ніколи не було! Там є паї, власники яких є колишні працівники «Львівського», – заявив він.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що зять Богдана Дубневича Тарас Колодій за 184,1 млн грн купив в колишнього учасника АТО Олега Дідуха одну з ділянок, через яку мала б пролягати продовження львівської вулиці Володимира Вернадського. «Наші гроші. Львів» знайшли цього чоловіка – він стверджує, що продав не землю, а лише право на отримання землі. «Я в шоці був, коли в інтернеті про себе прочитав. Я продав право на отримання ділянки. Я написав довіреність на людину, яка далі займалась цією справою, – розповів Олег Дідух «НГ. Львів». – [Інакше] я б взагалі не отримав ніякої земельної ділянки. Я з 19-го року не можу отримати ні під що – мені весь час відмовляють. Тому коли запропонували продати, я й погодився. Не вийшли б на мене, то запропонували б комусь іншому».

У телефонній розмові голова Солонківської ОТГ, куди входить село Зубра, Богдан Дубневич відмовився коментувати ZAXID.NET розслідування «Наших грошей. Львів».

Нагадаємо, що у квітні цього року Дубневичі виставили на продаж іншу земельну ділянку у Зубрі – біля об'їзної дороги Львова та стадіону «Арена Львів». Згідно з оголошенням на торговій платформі OLX, вартість землі становить майже 1,9 млн доларів (52,3 млн грн за курсом НБУ).