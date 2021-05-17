Тарас Колодій одружений з донькою Богдана Дубневича і є керівником та співвласником низки львівських ресторанів, які належать родині Дубневичів (фото 2018 року)

Зять голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарас Колодій став новим власником земельної ділянки площею майже 1,9 га, через яку планується будівництво продовження львівської вулиці Вернадського, що мала б з'єднати Сихів з «Ареною Львів» і вул. Стрийською.

Раніше ZAXID.NET уже повідомляв, що 12 березня чиновники Держгеокадастру безкоштовно передали цю ділянку, формально розташовану у селі Зубра на території Солонківської ОТГ, мешканцеві Львова (ймовірно учаснику АТО) Олегу Дідуху – всупереч тому, що частина цієї землі розташована у межах «червоних ліній» і там уже давно заплановане будівництво міської вулиці. Через кілька днів після тої публікації власник землі змінився – ним став став Тарас Колодій, зять голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича.

Судячи з даних кадастрової карти, зміна власника відбулося 13 квітня. Прикметно, що тут вказана і вартість ділянки – 184,1 млн грн, це близько 6,7 млн доларів США за поточним курсом. Не виключено, що у запис вкралася помилка, бо навіть зважаючи на стратегічне розташування це надто висока ціна для ділянки площею менше 1,9 га.

Електронний витяг з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку (натисніть для збільшення)

Поки що призначення земельної ділянки не змінилося: її потрібно використовувати лише для ведення особистого селянського господарства. Для того, щоб змінити цільове призначення ділянки, необхідно виготовити та подати на розгляд місцевої ради проект землеустрою. У цьому випадку документацію для зміни цільового призначення мають розглядати депутати ради Солонківської ОТГ, яку очолює тесть Тараса Колодія Богдан Дубневич.

Нагадаємо, що після того, як стало відомо про приватизацію цієї землі, мер Львова Андрій Садовий звернувся до міністра агропромислового комплексу та міністра внутрішніх справ з проханням перевірити законність дій Держгеокадастру. Про результати цих перевірок наразі нічого невідомо.

На карті червоним кольором позначено орієнтовне розташування продовження вул. Вернадського, а жовтим обведена ділянка, яку передали у приватну власність

Відразу після виходу першої публікації ZAXID.NET звернувся із запитом до Держгеокадастру. Перший заступник начальника Держгеокадастру в Львівській області Ростислав Тхір відповів, що у чиновників не було підстав відмовити у виділенні земельної ділянки Олегу Дідуху, навіть попри попередні застереження львівської мерії. За словами Тхора, у разі відмови Дідух міг би звернутись до суду, тому йому погодили безкоштовне виділення землі.

38-річний Тарас Колодій є чоловіком Богдани Дубневич, доньки теперішнього голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича. Тарас Колодій є керівником і співвласником низки компаній, якими володіє родина Дубневичів, зокрема львівських ресторанів «Вірменка», «Грушевский cinema jazz» та «Park. Art of rest».