Земельну ділянку, через яку буде проходити нова вул. Вернадського у Львові, приватизували

Головне управління Держгеокадастру у Львівській області передало у приватну власність земельну ділянку, через яку мала б проходити майбутня вулиця Вернадського, що з'єднає Сихів з вул. Стрийською і «Ареною Львів». Тепер будівництво нової вулиці опинилося під загрозою, адже всупереч генплану міста частина спроектованої вулиці опинилися у приватній власності. Щоб врегулювати цю ситуацію мерія звертатиметься до уряду.

Продовження вул. Вернадського у Львові планували збудувати ще до Євро-2012. Передбачалося, що нова вулиця матиме чотири смуги і пролягатиме з Сихова до автовокзалу на вул. Стрийській, з’єднавши два великі житлові масиви. Але у 2011 році вдалося збудувати лише 1,3 км вулиці і через відсутність фінансування проект заморозили. Тепер міська влада вирішила повернутися до цього проекту, затвердженого генпланом розвитку Львова, проте виявились несподівані перепони.

Частина території, де проходитиме нова вулиця, розташована за межами Львова і міськрада має оформити право власності на ці землі, перш ніж почати будь-які роботи. Частина ділянок перебуває у приватній власності і їх доведеться викупити, як це планують зробити з вул. Ряшівською. Є також землі сільськогосподарського призначення державної форми власності, що перебувають поза межами населеного пункту. Така земля, згідно з указом президента від 15 жовтня 2020 року та відповідною постановою уряду, має передаватись у комунальну власність територіальних громад. У випадку зі Львовом, таку землю обласне управління Держгеокадастру мало би передати у власність Львівської МТГ.

Попри це одна з таких ділянок, на якій має пролягати майбутня вул. Вернадського, опинилась у приватній власності. Йдеться про ділянку площею майже у два гектари, яка розташована біля розворотного кільця трамваю на просп. Червоної Калини.

На карті червоним кольором позначено орієнтовне розташування продовження вул. Вернадського, а жовтим обведена ділянка, яку передали у приватну власність

Цю ділянку Держгеокадастр сформував лише 15 грудня 2020 року. Тоді ж департамент містобудування та міський голова Львова Андрій Садовий звернулися в обласне управління Держгеокадастру з проханням не передавати цю землю у приватну власність. У листах вказувалось, що ця ділянка має стратегічне для Львова значення, адже через неї проходитиме міська вулиця.

Попри ці звернення Держгеокадастр своїм наказом від 12 березня 2021 року виділив земельну ділянку площею 1,9 га у приватну власність під ведення сільського господарства. Ділянку отримав мешканець Львова Олег Дідух.

«Земельна ділянка розташована на території Солонківської ОТГ, але вона є в межах проектованої вулиці Вернадського, яка передбачена Генеральним планом міста Львова. Це пріоритетні для Львова проекти: вул. Ряшівська та вул. Вернадського, які мають будуватися, щоб розвантажити місто та покращувати сполучення у Львові. Я вважаю, що це просто безвідповідальна, злочинна дія, бо це прямо наносить шкоду такому стратегічному об’єкту міста Львова, як будівництво цієї вулиці», — пояснив ZAXID.NET заступник мера з питань містобудування Любомир Зубач.

Земельна ділянка, яку отримав Олег Дідух (на карті позначена жовтим), розташована впритул до Сихова, але формально вважається територією Солонківської ОТГ

Власник земельної ділянки біля Сихова Олег Дідух, скоріш за все, є бійцем АТО/ООС. У грудні 2019 року людина з таким же іменем отримала 100 тис. грн від Львівської міської ради як учасник бойових дій.

Судячи з даних Держреєстру нерухомості, 19 березня Олег Дідух оформив право власності на свою земельну ділянку. До слова, оформленням ділянки займався реєстратор Львівського міського управління юстиції Михайло Живко, якого уже підозрювали у земельних махінаціях.

Після оформлення права власності земельна ділянка остаточно перейшла у приватну власність Олега Дідуха. Це означає, що тепер міській раді, скоріш за все, доведеться вирішувати це земельне питання через суд.

«Очевидно, доведеться ініціювати судові процесу або державні структури мають знайти варіант врегулювання цієї ситуації. Міський голова вже звернувся до міністра агропромислового комплексу та міністра внутрішніх справ, бо на ці рішення треба подивитися з точки зору дотримання законодавства. Якщо зараз це питання не буде вирішено, то за кілька років доведеться платити багато грошей, щоб цю ділянку викупити для суспільних потреб. Я вважаю, що тут треба бити в набат і це питання врегульовувати найближчим часом», – каже Любомир Зубач.

Листи міського голови Андрія Садового до начальника Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького

ZAXID.NET надіслав офіційний інформаційний запит у головне управління Держгеокадастру у Львівській області та звернувся по коментар з приводу ситуації із земельною ділянкою. У прес-службі відомства повідомили, що через карантин можливості отримати оперативний коментар немає.

Додамо, що раніше ZAXID.NET неодноразово публікував розслідування, у яких розповідав про афери із виділенням безкоштовної землі бійцям АТО. Зокрема, саме за рахунок скуповування десяток земельних ділянок в учасників АТО на Львівщині розширився комплекс «Едем Резорт» бізнесмена Ігоря Кривецького.