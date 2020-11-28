З 24 листопада – дня першого засідання сесії Львівської міської ради, голови міст, селищ і сіл Львівської ОТГ втратили свої повноваження і не можуть більше скликати та проводити сесіїї. Відтепер усі бюджетні, земельні та інші питання цих громад вирішує Львівська міськрада, яка втім досі залишається без офіційного голови.

Останні засідання сесій у населених пунктах Львівської ОТГ були єдиним шансом виконати усі домовленості та завершити справи. На останніх сесіях переважно вирішували земельні питання. ZAXID.NET проаналізував останні засідання останніх сесій рад Львівської ОТГ і розповідає найцікавіше.

Дубляни не здаються

З червня 2020 року 12 з 26 депутатів Дублянської міськради відмовились відвідувати засідання сесій, щоб не брати участі у земельних питаннях, які вони вважають незаконними. Без цих депутатів у міській раді немає кворуму, однак це не заважає міському голові проводити сесії.

11 жовтня мер Дублян Василь Попович зібрав сесію без кворуму, де розглядалось більше 30 питань, переважно – земельні. На це засідання сесії не змогли потрапити місцеві мешканці, їх просто не впустили. Одне з цікавих питань, які розглядалися під час цього засідання сесії – це надання дозволу кільком невідомим людям на зміну цільового призначення земельних ділянок у Малих Підлісках з сільськогосподарського призначення під комерцію.

«Все робилося дуже швидко. У вересні міська рада безкоштовно виділила земельні ділянки під селянське господарство. Потім на сесії 11 жовтня цим людям дозволили змінити цільове призначення земель на торгівлю і об’єкти дорожньої інфраструктури. Це прямий обхід аукціону. Уявляєте, скільки б могла отримати громада, якби ці землі продали?», – обурюється місцева мешканка Ольга Кульбабчук.

Окрім того, на цьому засіданні сесії депутати дозволили розробити проект землеустрою на земельні ділянки понад 200 людям для сільського господарства, індивідуального будівництва та садівництва. Це первинне рішення, яке дозволяє потім оформити документи на землю і в подальшому через сесію її отримати. Цікаво, що у проектах рішень не були вказана ні площа, ні цільове призначення ділянок, лише прізвища. Фактично депутати не знали, скільки землі і під які цілі вони розподіляють. Уже під час формування рішення після голосування у них з’явились цільове призначення і площа. Загальна площа цих ділянок – близько 30 гектарів.

Місцеві активісти вважають, що у виділенні земель таким поспіхом має власний інтерес мер Дублян Василь Попович.

«Він проводить закриті сесії, нікого не пускає, земельна комісія не засідає. Тому маємо всі підстави вважати, що люди, яким виділяються землі – це підставні особи, а землі насправді отримує Попович. Але ми вже передали всі матеріали поліції – хай розбирається», – каже Ольга Кульбабчук.

Депутати та активісти Дублян подали позов у Львівський адміністративний суд з вимогою анулювання прийнятих на сесії 23 жовтня рішень, однак суд ще не почав розгляд позову.

23 листопада, за день до завершення своїх повноважень як міського голови, Василь Попович скликав нову земельну сесію, де планувалось одним питанням прийняти рішення про виділення земель, які розглядались на жовтневій сесії. Василь Попович знову зібрав замало депутатів для кворуму та відмовився впускати на сесію мешканців. А тих, хто намагався зайти у міськраду, мер разом зі своїм сином-депутатом виштовхав на вулицю. Зрештою засідання сесії не відбулось, бо постраждалі мешканці викликали поліцію.

Більшість людей, які мали отримати землю на цьому засіданні сесії – непублічні особи. Разом з тим три ділянки у селі Малі Підліски планувались для родичів або однофамільців місцевих депутатів: для Надії Воробець (однофамілиця Петра Воробця з «Радикальної партії») – 0,1191 га, Надії Самковської (однофамілиця депутатки Уляни Самковської з «Самопомочі») - 0,1185 га та Софія Васьків (донька Ігоря Іванюка зі «Свободи») - 0,1191 га.

Одну з ділянок площею 0.1 га мав отримати фахівець факультету підготовки слідчих Львівського університету внутрішніх справ Віктор Бондаренко, ще 0,5 га планували виділити батькові дільничого поліцейського Ігоря Леонтьєва – Валерію Леонтьєву. Ділянку площею 2 га у Малих Підлісках мали виділити Юрію Татомиру – колишньому заступнику головного прокурора Львівщини та екс-члену ГО «Розвиток громади». Серед тих, кому планували виділити землю, також є працівниці Держгеокадастру Анастасія Біць та Яна Близнак.

Кілька опозиційних до місцевої влади депутатів на умовах анонімності розповіли ZAXID.NET, що аби змусити їх приходити на сесію і голосувати за певні земельні питання, їм пропонували земельні ділянки та гроші.

Дуже активні Брюховичі

У жовтні-листопаді депутати Брюховицької селищної ради 10 разів збирались на засідання сесій (шість разів у жовтні та чотири у листопаді), під час яких розглянули кілька сотень питань, більшість яких – земельні. Депутати виділяли землі, змінювали цільове призначення з садівництва чи сільського господарства на будівництво, а також вносили зміни до детальних планів територій чи уточнювали положення генплану. Позитивні рішення отримали родичі депутатів, члени виконкому, підприємці, правоохоронці та навіть священик.

Найбільше земельних питань погодили члену виконкому та колишньому депутату сільради Ігорю Боберському. Йому змінили цільове призначення під будівництво одразу чотирьох ділянок на вул. Крукова Гора (0,2544 га, 0,1730 га, 0,1068 га, 0,0389 га). Найбільшу ділянку він ділитиме спільно з підприємцем Андрієм Суровим. До слова, йому також змінили призначення ще однієї ділянки (0,0300 га) під будівництво на вул. Під Горою.

На двох ділянках на вул. Шкільній (0,0529 га та 0,0491 га) будуватиме й місцевий підприємець Роман Біда та його дружина Любов. Він є меценатом ФК «Легінь», президентом якого є Ігор Боберський.

Члену виконкому Володимиру Чухраю дозволили розробити документи на отримання 0,06 га під будівництво на вул. Крукова Гора, а доньці депутатки Ольги Гук Христині виділили 0,06 га на вул. Гамулецькій.

Дружина затриманого на хабарі екс-голови ЛОР Ореста Фурдичка Оксана Дребот отримала 0,0325 га по вул. Бічна Курортна під садівництво. Екс-нардеп Ярослав Гінка також орендувати 0,015 га на вул. Львівській під будівництво.

Депутати також дали 0,07 га для будівництва на вул. Незалежності України Ірині Кінаш – матері місцевого депутата Любомира Кінаша. Також депутати дали дозвіл на розробку документів щодо відведення 0,0600 га під будівництво на вул. Буковій його бабі – Олександрі Мриглоцькій. Землю на вул. Буковій (0,0375 га) під садівництво отримала й Ірина Долуденко​, яка є родичкою депутата сільради Андрія Боднара. Ще 0,0607 га під будівництво на вул. Під Осовою отримала теща Боднара Марія Долуденко.

Змінили цільове призначення землі під будівництво й депутатці Зоряні Городецькій, брату депутата Романа Суворова Василю, керуючому справами виконкому Дмитру Вознюку, інженерці по управлінню комунальним майном Любові Гірній.

Депутати також дали дозвіл на розробку документів щодо відведення 0,0600 га під будівництво на вул. Січових Стрільців спеціалісту Мін'юсту Віталію Руденку, родичу депутатки Любові Руденко. Такі дозволи отримав й Олег Книга, син депутатки Марії Книги. На вул. Шкільній (0,0489 га) він займатиметься садівництвом, а на вул. Січових Стрільців (0,06 га) будуватиме.

Позитивні рішення на сесіях отримували також і правоохоронці. Зокрема, дільничний офіцер поліції Євген Гутий отримав 0,0656 га під будівництво на вул. Під Горою. Дві ділянки (0,0194 га та 0,0310 га) під садівництво на вул. Ряснянській виділили Володимиру та Назару Гуралю – батькові та брату оперуповноваженому управління стратегічних розслідувань Львівщини Олега-Івана Гураля. Ще 0,0618 га Назар Гураль отримав під будівництво на вул. Під Горою. Також депутати дали дозвіл на розробку документів щодо відведення 0,06 га під садівництво на вул. Буковій оперуповноваженому Шевченківського відділу поліції Володимиру Приймаку.

Низка місцевих підприємців також стала власниками землі у передмісті Львова. Зокрема, депутати затвердили технічну документацію щодо встановлення меж ділянки (0,0610 га) на вул. Польовій, 30 під будівництво підприємиці Альбіні Савчук, яка пов’язана з скандалом із забудовою озера в Брюховичах.

Дозвіл на розробку документів щодо відведення 0,1200 га на вул. Лікарська-Широка під будівництво дали місцевому підприємцю Ігорю Оприску. Ще 0,0767 га на цих вулицях йому дали у власність. Також депутати затвердили проект землеустрою щодо відведення 5,2864 га під будівництво на вул. Львівській, 92 ТзОВ «Львівська девелоперська компанія», а також надали цю землю в оренду.

Гектари Гряди

У жовтні на кадастровій карті з’явились свіжі дані про поділ двох великих земельних масивів загальною площею понад 100 гектарів на території Грядівської сільської ради на дрібні ділянки та присвоєння їм кадастрових номерів. Очевидно, що ці кадастрові номери присвоєні за рішеннями сільради.

Лише кілька земельних ділянок сільрада уже виділила під сільськогосподарське призначення конкретним людям. А переважна більшість цих ділянок ще не мають власників. Це означає, що або сільська рада прийняла перше рішення про дозвіл на розробку проекту землеустрою на ці ділянки, але не встигла їх виділити або ж у кадастрі ще не оновились дані про ці землі.

Понад 100 га землі поділили у Гряді за останні два місяці

ZAXID.NET ще у жовтні надіслав запит у Грядівську сільраду, щоб отримати інформацію про рішення сесії щодо цих земельних масивів. Станом на момент виходу цього матеріалу ми не отримали відповіді на наш запит.

Що приховують Винники

Остання публічна земельна історія у Винниках стосується виділення земельних ділянок на вул. Хмельницького біля Винниківського озера, де зараз розбудовується футбольнна академія івідпочинкова база депутата Львівської обалсної ради Григорія Козловського. У серпні Винниківська міська рада дозволила розробити документацію на оформлення 28 ділянок на вул. Хмельницького, а на сесії 23 жовтня ці ділянки вже роздали. Серед тих, хто мав отримав землю – переважно атовці та місцеві жителі. До слова, влітку цього року АТОвці також отримали земельні ділянки в райні Винниківського озера, які потім виставили на продаж.

Ще понад 30 питань по виділенню землі біля Винниківського озера депутати розглянули під час останнього засідання сесії Винниківської міськради 9 листопада. Відеозапису цього засідання немає на YouTube-каналі «Разом TV», що транслював усі засідання ВМР. Протоколу засідання сесії на сайті міськради Винників також не опублікували. Уже колишній міський голова Винників Володимир Квурт також відмовився надати ZAXID.NET протокол останнього сесійного засідання у Винниках.

Кілька екс-депутатів Винниківської міськради підтвердили ZAXID.NET, що питання щодо виділення земель під час останнього засідання сесії голосувались пакетом і були всі погоджені. Серед мешканців, які отримали земельні ділянки на вул. Хмельницького, є члени виконкому Галина Стеців, Олег Касперський, Петро Стефанишин, сім'я судді Господарського суду Андрія Цікала, чоловік екс-депутатки ВМР Оксани Адамчук – Микола Адамчук та екс-депутатка ВМР Оксана Мрочко.

Скромні Лисиничі

У листопаді депутати Лисиничівської сільради не збирались на засідання сесії, останнє своє засідання вони провели ще наприкінці жовтня. Під час сесії депутати розглянули низку питань, серед яких були і земельні (видача дозволів на розробку документації щодо відведення ділянок, затвердження такої документації, про проведення аукціонів і тд.)

Однак у протоколі, що оприлюднений на сайті Лисиничівської сільради, не вказані прізвища людей чи адреси ділянок, щодо яких затверджували рішення на сесії. У сільраді ZAXID.NET відмовились надати детальнішу інформацію, пояснивши це тим, що секретар уже втратив свої повноваження.

Таємничі Рудне, Грибовичі, Рясне-Руське, Зашків і Малехів

Сайт Рудненської селищної ради, на якому б і мали оприлюднити проекти рішень та протоколи засідань сесій, наразі не працює. Колишній селищний голова Ігор Форманчук у розмові з журналісткою ZAXID.NET сказав, що розуміє наш інтерес до останніх сесій, однак стверджує, що жодних земельних махінацій чи «дерибану» там не було.

«Я доповідаю вам як голова, офіційно. Ми жодних ділянок не ділили, все, що було – це виключно затвердження. Ніяких гектарів землі у нас не було. Я знаю, що у інших сільрадах було й по-іншому, але нас з ними рівняти не треба, ми таким не займаємось», – сказав Ігор Форманчук.

Він сказав, що у сільраді протоколи засідань сесій нададуть після офіційного запиту.

«Ви робіть звернення, бо ми зараз теж у підвішеному стані. Ми не знаємо чи можемо ми працювати, чи ні», – додав Ігор Форманчук.

У Рясне-Руській сільраді протоколів засідань сесій також не оприлюднюють на сайті. Екс-голова сільради Емілія Смокоровська повідомила ZAXID.NET, що депутати проводили три засідання у листопаді (5, 12 та 23 числа), однак надати протоколи відмовилась, посилаючись на те, що вона та секретар уже втратили свої повноваження.

«Визначать повноваження, призначать старост, я прийду на один-два дні, передам усі матеріали і тоді вже буде староста надавати (проколи, – ред.) Вам треба вже так терміново. Я думаю, що 10 днів, чи там тиждень, то вам нічого не поміняється», – заявила Емілія Смокоровська.

Колишня сільська голова Зашкова Оксана Чекайло розповіла ZAXID.NET, що останнє засідання сесії сільради планується на суботу, 28 листопада, попри звершення поноважень сільської ради. Вона відмовилась надати порядки денний цієї сесії і протокол з засідання сільради, яке відбулось 19 листопада. Депутати сільради Зашкова, з якими вдалося поспілкуватись ZAXID.NET, заперечили інформацію про засідання сесії 28 листопада.

Колишній сільський голова Малехова Володимир Сеньковський теж відмовився надати ZAXID.NET інформацію щодо останньої сесії, яку провели 16 листопада. У розмові з журналісткою він одразу почав виправдовуватися: «Ніякої земельної сесії з боку ради не було і не дерибанили землі. Так що можете про це не переживати», – запевнив він.

Схожа ситуація й з Грибовицькою сільрадою, проколів засідань сесій на сайті не публікують, а колишній селищний голова Ігор Питель сказав, що протоколи нададуть після запиту. ZAXID.NET надіслав відповідні запити до усіх селищних рад.