У вівторок, 24 листопада, частина депутатів Львівської міської ради зібралась на перше засідання сесії. ZAXID.NET веде пряму трансляцію місця проведення сесії.

Фракції «ЄС», «Варти» та «Свободи» зібралися у сесійній залі Львівської ратуші. Фракції «Самопомочі» та «Голосу» натомість заявили, що не будуть брати участь у засіданні сесії. Головує на сесії керівник Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький.

У сесійній залі ще не встановлена електронна система для голосування. Крісла у залі мають встановити до 24 листопада, відтак депутати працюють стоячи. Також на перше засідання сесії не прийшов ніхто з представників духовенства.

Нагадаємо, 19 листопада Львівська міська ТВК прийняла постанову про проведення першої сесії Львівської міської ради у четвер, 3 грудня. Однак о 23:55 у день виборів міського голови, 22 листопада, міська ТВК внесла зміни у свою ж постанову і змінила дату проведення першої сесії на вівторок, 22 листопада. Рішення щодо зміни проведення першої сесії міська ТВК прийняла після скарг депутатів ЛМР з партії «ЄС» Сергія Іваха, Олексія Різника, Остапа Доскіча, Олени Пелех та Юрія Ломаги.

Міський голова Львова Андрій Садовий одразу заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові, тому мерія звернулась до суду. Разом з тим позов до суду подали депутати Олексій Різник і Юрій Ломага, щоб легалізувати проведення сесії 24 листопада.