Увечері 23 листопада Львівський окружний адміністративний суд почав слухання спави щодо першої сесії Львівської міськради

Львівський окружний адміністративний суд почав розгляд справи за позовом депутатів Львівської міської ради від «Європейської Солідарності» до міської ТВК. Депутати оскаржили постанову ТВК про проведення першої сесії міськради 3 грудня. Натомість вони планують зібратися на засідання вже завтра, 24 листопада, ще перед офіційним оголошенням результатів виборів мера Львова.

Нагадаємо, 19 листопада Львівська міська ТВК прийняла постанову про проведення першої сесії Львівської міської ради у четвер, 3 грудня. Однак о 23:55 у день виборів міського голови, 22 листопада, міська ТВК внесла зміни у свою ж постанову і змінила дату проведення першої сесії на 9:00 вівторка, 24 листопада.

Рішення щодо зміни проведення першої сесії міська ТВК прийняла після скарг депутатів ЛМР з партії «ЄС» Сергія Іваха, Олексія Різника, Остапа Доскіча, Олени Пелех та Юрія Ломаги. Одним з аргументів цих депутатів було твердження, що призначення сесії на 3 грудня суперечить закону про місцеве самоврядування. Згідно із законом, ТВК має призначити перше засідання сесії не пізніше ніж за 14 днів після оголошення офіційних результатів виборів. Разом з тим, проведення сесії 24 листопада теж суперечить цій нормі закону, адже результати виборів ТВК оголосила 5 листопада, тобто 19 днів тому.

Міський голова Львова Андрій Садовий одразу заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові. Адже депутати під час такої сесії зможуть обрати секретаря (в.о. голови ради), президію, заступників міського голови і членів виконкому фактично без самого голови ради. Після цього депутати зможуть фактично керувати містом без впливу міського голови.

Двоє новообраних депутатів-юристів від «ЄС» Олексій Різник і Юрій Ломага, тісно пов'язаних з Григорієм Козловськми, подали 23 листопада до Львівського окружного адміністративного суду позов, щоб скасувати постанову міської ТВК за 19 листопада. Кілька юристів, з якими консультувався ZAXID.NET припустили, що на такий крок Різник і Ломага, могли піти спеціально з метою, аби суд не задовольнив їхній позов. Таким чином вони могли б провести засідання сесії 24 листопада, маючи на руках офіційне рішення суду з цього приводу.

Натомість колегія суддів Львівського окружного адміністративного суду у складі Наталії Кухар, Назара Костецького та Ростислава Кузана після кількох годин засідань у цій справі вирішили зробити перерву у слуханні до 13:00 вівторка, 24 листопада.

Станом на зараз невідомо, чи депутати зберуться на сесію 24 листопада і де саме буде проходити це засідання. Якщо ж депутати відкриють засідання сесії завтра о 9:00, то суд закриє провадження у цій справі. Якщо ж ні, то продовжить розгляд справи про скасування постанови ТВК.