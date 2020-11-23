Депутатів Львівської міської ради скликають на першу сесію

Львівська міська ТВК видала постанову про проведення першої сесії новообраних депутатів Львівської міської ради у вівторок, 24 листопада. Спочатку планувалось, що сесію проведуть у грудні, однак після скарг депутатів ТВК вирішила скликати депутатів раніше. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що мерія буде оскаржувати рішення про скликання сесії до обрання голови Львівської міської ради.

Як повідомив ZAXID.NET у понеділок, 23 листопада, голова Львівської міської ТВК Ігор Сліпецький, першу сесію депутатів 8 скликання Львівської міськради спочатку запланували на 3 грудня. Однак після скарг депутатів ТВК внесла зміни у власну постанову і перенесла засідання сесії на вівторок, 24 листопада.

«Подали депутати Львівської міської ради скаргу про те, що ми не виконали норму закону про скликання першої сесії. На 5 листопада у нас вже було 2/3 заяв від депутатів, і згідно із законом про місцеве самоврядування, протягом 14 днів ми мали оголосити сесію. Це виходило на 19 листопада. Ми розуміли, що другий тур і комісія прийняла рішення перенести на 3 грудня, щоб все спокійно відбулось. Але розглянувши скарги депутатів комісія провела дискусію, були різні думки і ми прийняли рішення провести сесію 24 листопада о 9:00 ранку», – розповів Ігор Сліпецький.

Він висловив сподівання до завтрашнього ранку ТВК оприлюднить офіційні результати виборів мера Львова. Якщо ж цього не станеться, то депутати зберуться без голови ради.

Журналіст ZAXID.NET зафіксував, як одну зі скарг у ТВК приніс новообраний депутат від «ЄС» Сергій Івах. Він відмовився коментувати цю ситуацію. Серед депутатів, які ініціювали зміну дати проведення засідання сесії, є ще кілька однопартійців Сергія Іваха – Олексій Різник, Остап Доскіч, Олена Пелех та Юрій Ломага.

Міський голова Львова Андрій Садовий уже повідомив, що мерія оскаржуватиме постанову ТВК. Він вважає рішення про проведення сесії до обрання голови Львівської міськради незаконним.

«Цієї ночі відбулась нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті, попри волевиявлення львів’ян. Діяли вночі, без зайвих очей, без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів. З приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови. Новообраного мера до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови», – повідомив у Facebook Андрій Садовий.

За словами Садового, міська рада в такому стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи: президію, секретаря - в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо, приймати будь-які інші рішення: про бюджет, майнові питання тощо.

«Всі депутати, які візьмуть участь в цій афері, заплямують свою репутацію назавжди. Найганебніше, що таке рішення ТВК пролобіював депутат від «ЄС» Сергій Івах – відомий покровитель скандальних будівельних афер. Програвши вибори міського голови, місцеві ділки з клану Козловського-Пупса вирішили захопити владу підкилимними, нічними «мутками», – прокоментував ситуацію Садовий.

Лідер міського осередку партії «ЄС» у Львові Петро Адамик пояснив вимогу депутатів скликати сесію 24 листопада вимогою законодавства.

«Ми лише вимагаємо виправити помилку і провести першу сесію відповідно до закону. Щоб не починати роботу цього скликання з порушень законодавства. До чого нас, до речі, зараз і схиляє міський голова», написав він у Facebook, процитувавши кілька статей з закону про місцеве самоврядування.

Партія «Голос» на своєму офіційному сайті заявила, що ідея перенести засідання з 3 грудня на 24 листопада є неправильною, бо порушує закон про те, як має скликатись сесія міської ради.

«Ми не отримали жодного запрошення і дізнались про ідею збирати сесію з повідомлень у ЗМІ. Що найголовніше ніде не вказано, де саме планується проведення сесії, а це порушенням законодавства. Депутатів мають попереджати про це заздалегідь. Ми також наполягаємо, щоб результати виборів міського голови були пораховані та оприлюднені якнайшвидше та нова міська рада почала нормально працювати» – зазначив новообраний депутат «Голосу» в Львівській міській раді Віталій Троць.

Нагадаємо, більшість з 64 депутатських мандатів у Львівській міській раді отримали депутати партії «ЄС» – 26 мандатів, у «Самопомочі» 17 мандатів, «Голос» має 8 мандатів, «Варта» – 7, «Свобода» – 6.