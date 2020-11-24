Депутати трьох фракцій зібрались на засідання сесії без новообраного міського голови

У вівторок, 24 листопада, представники фракцій «ЄС», «Варти» та «Свободи» провели перше засідання сесії Львівської міської ради без обраного міського голови. Таким чином депутати фактично позбавили мера його повноважень як голови ради.

Загалом на це засідання сесії прийшли лише 34 депутати з 64-ти, за всі рішення голосували одноголосно, піднімаючи руки:

«Європейська Солідарність»: Петро Адамик, Володимир Гой, Юрій Гринів, Роман Грицевич, Михайло Дідух, Віктор Доскіч, Остап Доскіч, Роман Дуда, Сергій Івах, Володимир Лесик, Юрій Ломага, Оксана Маруняк, Володимир Марусяк, Лейла Мелесова-Вальчак, Анастасія Окряк, Уляна Пак, Олена Пасевич, Олена Пелех, Ольга Посипанко, Олексій Різник, Іван Рудницький, Наталія Сомик, Тетяна Шевченко, Юрій Моравецький.

«Варта»: Валерій Веремчук, Ігор Зінкевич, Юрій Мартинюк, Орест Печенко, Наталія Шелестак, Неля Васюта.

«Свобода»: Володимир Гринишин, Андріян Гутник, Руслан Кошулинський, Любомир Мельничук, Андрій Тягнибок.

Представники фракцій «Самопоміч» та «Голос» відмовились брати участь у цьому засіданні, важчаючи його нелегітимним.