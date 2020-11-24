Мнімально необхідна для кворуму кількість новообраних депутатів міськради зібрались 24 листопада на перше засідання. Сам факт проведення такого засідання до офіційного оголошення результатів другого туру виборів припиняє повноваження чинного мера

Депутати трьох з п'яти фракцій Львівської міськради провели перше засідання у вівторок, 24 листопада. У мінімально необхідному для кворуму складі депутати обрали президію, яка буде керувати сесіями міської ради та складати порядок денний сесії. Сесія за головуванням президії може без мера призначати членів виконкому, заступників міського голови та приймати рішення. Сам факт проведення цього засідання позбавив повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Львова Андрія Садового.

Засідання сесії зранку 24 листопада ініціювали депутати з фракції «ЄС». Разом з ними у сесійній залі ратуші зібрались фракції «Варти» та «Свободи», загалом 34 депутати з 64-х. Фракції «Самопомочі» та «Голосу» заявили, що не братимуть участі у цьому засіданні, назвавши його недемократичним. Оскільки результатів виборів міського голови Львова ще офіційно не оголошені, головував на сесії керівник міської ТВК Ігор Сліпецький.

Депутати зібрались у сесійній залі Ратуші, де ще не завершений ремонт і не встановлена система для електронного голосування. Представники трьох фракцій склали присягу, заспівали гімн, після чого руками проголосували за створення тимчасової президії, яка буде керувати сесіями ЛМР і складати порядок денний до обрання міського голови. До складу президії включили Петра Адамика («ЄС»), Юрія Мартинюка («Варта») та Любомира Мельничука («Свобода»), а також Романа Федишина з «Самопомочі» і Віталія Троця з «Голосу», які не прийшли і не склали присяги, дотримуючись напередодні заявленого наміру бойкотувати нелегітимне засідання.

За словами Петра Адамика, президія протягом 10 днів напрацює порядок денний і скличе нове засідання, щоб продовжити сесію. Водночас Ігор Сліпецький заявив, що результати виборів мера ТВК офіційно оголосить протягом трьох днів і на наступному засіданні сесії новий мер мав би скласти присягу.

Петро Адамик також заявив журналістам, що секретарем Львівської міськради мав би стати Маркіян Лопачак зі «Свободи», а головою бюджетної комісії пропонують призначити депутатку «Варти» Наталію Шелестак.

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко назвав сьогоднішнє засідання сесії ЛМР переворотом.

«Таке у цивілізованому суспільстві називають переворотом. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Таке відбувається вперше. І тим самим голова ТВК усунув обраного міського голову від повноважень. Отож, ми маємо тепер обраного міського голову Андрія Садового. І приведених депутатів, які утворили президію, яка фактично може перебрати на себе повноваження міського голови», – написав Москаленко у Facebook.

Проведення сесії без голови міської ради фактично позбавляє міського голову Львова повноважень керувати містом. Новообрана президія може скликати сесію, яка призначить секретаря - в.о.міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо та приймати рішення.

Нагадаємо, о 23:55 у день виборів міського голови, 22 листопада, міська ТВК внесла зміни у свою ж постанову і змінила дату проведення першої сесії з 3 грудня на 22 листопада. Рішення щодо зміни проведення першої сесії міська ТВК прийняла після скарг депутатів ЛМР з партії «ЄС», які наполягали на проведенні засідання до офіційного обрання міського голови Львова. Міський голова Львова Андрій Садовий одразу заявив, що проведення сесії без голови міської ради – це намагання узурпувати владу у Львові, мерія оскаржила рішення ТВК в суді.

Партія «Голос», чия фракція у ЛМР налічує 8 депутатів, вимагає провести погоджувальну раду за участі представників усіх фракцій ради. Проведення сьогоднішньої сесії без новообраних депутатів двох партій «Голосу» та «Самопомочі» нардеп назвав спробую рейдерства.

«Сьогодні "Європейська солідарність" разом зі "Свободою" і "Вартою" фактично рейдернули Львівську міську раду. Провели засідання без частини новообраних депутатів, яких навіть офіційно не повідомили про засідання, які дізналися про нього зі ЗМІ у переддень. Голосували стоячи та руками, як під час ганебного голосування за диктаторські закони у парламенті 16 січня 2014 року», – йдеться у заяві депутата фракції «Голос» у Верховній Раді Романа Лозинського.