Спецслужбовці вимагають доопрацювати законопроєкт до другого читання

Верховна Рада у вівторок, 24 листопада, підтримала в першому читанні законопроєкт №16220 про відновлення електронного декларування для працівників СБУ та розвідувальних органів, який президент подав як невідкладний. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 287 народних депутатів.

Дані щодо голосування за законопроєкт №16220 (Фото Ярослава Железняка)

Раніше комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики одноголосно рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №16220, повідомила голова комітету Анастасія Радіна.

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Нагадаємо, 9 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ. Це сталося після того, як НАБУ оприлюднило розслідування «Карфаген-2», в якому фігурують високопосадовці СБУ.

Директор НАБУ Семен Кривонос разом з керівником САП Олександром Клименком 20 листопада заявили журналістам, що керівник апарату СБУ Олег Головаш переконує народних депутатів не підтримувати законопроєкт про відкриття декларацій працівників спецслужби.

За даними hromadske, 24 листопада Головаш заявив, що Служба безпеки підтримує відновлення фінансового контролю та президентський законопроєкт №16220. За його словами, відомство також працює над запобіганням корупції всередині служби.

Водночас у СБУ хочуть запропонувати зміни до документа перед другим читанням. Зокрема, там вважають, що потрібно врахувати ризики для контррозвідників.

Представники Головного управління розвідки, Національного антикорупційного бюро та Міністерства оборони загалом підтримали законопроєкт №16220. Водночас кожне з відомств має власні зауваження та пропозиції, які хоче врахувати під час підготовки документа до другого читання.