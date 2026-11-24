Російський дрон пробув у повітряному просторі Польщі девʼять хвилин та залетів на 20 км углиб країни

Російський безпілотник, який у ніч на 24 листопада порушив повітряний простір Польщі, був оснащений реактивним двигуном. У Міноборони Польщі атаку назвали навмисною, повідомила у вівторок, 24 листопада, польська радіостанція RMF24.

За даними журналістів, увечері 23 листопада оперативне командування збройних сил Польщі повідомило про короткочасне порушення повітряного простору Польщі ударним дроном. Він залетів на територію країни із західних регіонів України, які перебували під атакою.

RMF24 повідомило, що у повітряний простір Польщі залетів дрон з реактивним двигуном. Він перебував на території країни протягом девʼятьох хвилин, пролетівши 20 км углиб Польщі.

Зазначається, що польські військові отримали дозвіл на збиття цього безпілотника, але так і не застосували проти нього зброї. За даними RMF24, союзники по НАТО відстежували безпілотний літальний апарат, який рухався з дуже високою швидкістю, але винищувачі для його збиття не підіймали через погану погоду. До слова, ракети, які залетіли до Польщі 20 листопада, також не збили попри дозвіл.

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За даними RMF24, після недовгого перебування у повітряному просторі Польщі російський дрон повернувся до України, де його, ймовірно, збили.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський в інтервʼю журналістам заявив, що збройні сили не прийняли рішення про збиття, оскільки не «хотіли ризикувати втратами та шкодою серед цивільного населення». Водночас він поставив під сумнів те, що заліт дрона до Польщі був випадковим.

«Важко уявити, що це було випадково. Ми припускаємо, що це була навмисна дія», – сказав Залевський.

Посадовець наголосив, що якби безпілотник становив будь-яку загрозу, то його, «звісно, збили б». Він додав, що дрони моделі, що залетіла до Польщі, мають встановлені камери для керування на основі топографічного аналізу.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада, під час атаки на західні області України на територію Польщі залетіли кілька ракет та дронів залетіли із заходу України на територію Польщі. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш повʼязав атаку з військовими навчаннями «Коаліції охочих» у Польщі та заявив, що ця російська атака на Україну за масштабом впливу на Польщу була однією з найбільших від початку повномасштабної війни. Тоді у Міноборони Польщі заявили, що не збивали російські ракети через «надзвичайно складні погодні умови».