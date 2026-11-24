Найхолодніша погода пануватиме на заході країни

Наприкінці листопада морози в Україні будуть посилюватись через південний циклон, який приніс погіршення погоди, сильний вітер та сніг. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом Діденко, мороз посилиться наприкінці тижня, що також підтверджує прогноз синоптиків Укргідрометцентру. Зокрема, на вихідних, 28 та 29 листопада, найхолодніша погода пануватиме на заході країни – вдень позначки термометра показуватимуть близько 7°С морозу, але істотних опадів на ці дні не прогнозують.

Карта погоди в Україні 29 листопада (клікніть для збільшення)

У інших областях у неділю, 29 листопада, прогнозують переважно від 2 до 6°С морозу вдень, лише на півдні вдень фіксуватимуть від 0 до 4°С тепла. У Криму прогнозують дощі.

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Метеоролог Ігор Кібальчич раніше писав, що найхолодніше до кінця тижня буде в Карпатах – 29 листопада вночі очікується до 16°С морозу, вдень – від 4 до 9°С морозу.

Із детальним прогнозом погоди для різних областей України до 29 листопада можна ознайомитися за посиланням.