Йдеться про командира взводу 211-ї бригади Владислава Пастуха

З Молдови в Україну екстрадували скандального Владислава Пастуха – командира взводу 211-ї понтонно-мостової бригади, який знущався з підлеглих військових, бив їх та прив’язував до дерев’яного хреста. Про це повідомило ДБР на сторінці у фейсбуці.

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Владислав Пастух є сином начальника штабу 211-ї понтонно-мостової бригади, яка дислокується на Тернопільщині, – Валерія Пастуха. Журналісти «Української правди» 16 грудня 2024 року опублікували розслідування, в якому розповіли про корупцію, побори та знущання з військових у цій бригаді.

Зокрема, за свідченнями постраждалих військових, особливою жорстокістю відрізнявся саме командир взводу Владислав Пастух. Він постійно вимагав гроші та знущався з бійців. Зокрема, під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині й Дніпропетровщині. Крім того, Владислав Пастух наказував кидати військових без одягу у так звану «клітку», за звільнення з неї бійці мали заплатити. Одного з бійців за вживання алкоголю він наказав прив’язати до дерев’яної конструкції у вигляді хреста.

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Працівники ДБР задокументували три епізоди катування військовослужбовців. Зокрема, на Дніпропетровщині офіцер бив двох підлеглих руками та ногами за порушення. Поблизу Авдіївки він завдав іншому бійцю численних ударів ногами по ребрах, після чого наказав прив’язати його за руки до хреста. За задумом підозрюваного, це нібито мало символізувати розп’яття напередодні католицького Великодня.

Коли правоохоронці почали встановлювати обставини цих подій, військовослужбовець утік за кордон. Уночі він незаконно переплив Дністер та опинився в Молдові, де згодом звернувся за статусом біженця. Після виявлених фактів у 2024 році ДБР заочно повідомило офіцеру про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі людини, що супроводжувалося фізичними стражданнями (ч. 1, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України). Працівники ДБР встановили його місцеперебування, ініціювали міжнародний розшук та підготували матеріали для екстрадиції. Передача підозрюваного відбулася через пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач».

Також окремо розслідують факт дезертирства під час втечі з України. Суд застосував до Владислава Пастуха раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За інкриміновані правопорушення підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.