Владислав Пастух прив'язував військових до дерев'яного хреста

До 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ направлять комісію Військової служби правопорядку, щоб перевірити можливі факти знущання з бійців. Про це у понеділок, 16 грудня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

«16 грудня 2024 року у медіа оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних Сил України. За рішенням Головнокомандувача Збройних сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у ЗСУ для перевірки зазначеної інформації», – йдеться у повідомленні.

Вранці понеділка, 16 грудня, журналісти «Української правди» опублікували розслідування, у якому розповіли про корупцію, побори та знущання з військових у 211 понтонно-мостовій бригаді, що дислокується на Тернопільщині.

Колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук, який раніше проходив службу у бригаді, розповів, що командування вимагало у військовослужбовців гроші, а іншому випадку їм погрожували перевести у піхоту та «відправити на м’ясо». Варто зазначити, що вказана бригада займається тільки інженерними роботами: будівництво понтонних переправ та фортифікацій. Військові не беруть участі у бойових діях.

Також, за словами Тимофія Остафійчука, стосовно деяких військових, які перебували на службі у нетверезому стані, не складали протоколи, але за це треба було заплатити хабар – від 5 до 20 тис. грн. Тих військових, які відмовлялися платити, – били. Крім того, деяких бійців за пиятику на службі прив’язували до дерев’яного хреста та знущалися.

Співрозмовники журналістів розповідають, що у бригаді служать «чоловіки і дружини, батьки і сини, куми, далекі родичі, коханки, друзі, однокласники, сусіди і всі інші, кого можливо притягнути зі свого оточення». Як пише УП, «найодіознішою сім'єю в бригаді були Пастухи». Батько Валерій – начальник штабу (підполковник) та син Владислав – командир одного зі взводів у першому батальйоні бригади (тоді був старшим лейтенантом, а зараз капітан). Наразі Владислав Пастух вже не служить у бригаді, однак тривалий час був підлеглим свого батька, а це суперечить закону «Про запобігання корупції».

Начальник штабу Валерій Пастух, батько Владислава Пастуха

П’ять колишніх офіцерів розповіли «Українській правді», що саме Пастух-молодший вимагав гроші та знущався з бійців. Зокрема, під час відряджень для будівництва фортифікацій на Донеччині, Харківщині й Дніпропетровщині. Крім того, за словами співрозмовника УП, син начальника штабу Владислав Пастух, наказував кидати військових без одягу у так звану «клітку», за звільнення з неї бійці мали заплатити. Після розголосу Владислава Пастуха перевели на службу в іншу частину, а його батько виплатив компенсації постраждалим військовим. Проте кримінальне провадження за фактом знущання з військових не відкривали.

Крім того, за нескладання протоколів про перебування на службі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння Гусятинський районний суд на Тернопільщині у вересні 2024 визнав Пастуха-старшого винним у недбалому ставленні до служби під час воєнного стану. Він заплатив штраф у розмірі 34 тис. грн, а також під час досудового розслідування відшкодував державі збитки в розмірі майже 140 тис. грн.

Додамо, що скандал у 211-й понтонно-мостовій бригаді ЗСУ прокоментував міністр оборони Рустем Умєров. Він повідовив, що Головна інспекція міноборони перевірить факти викладені у матеріалі «Української правди». Міністр також анонсував створення посади військового омбудсмена, який «займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі».