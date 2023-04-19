Потерпілий Анатолій Грищук перебуває у лікарні з гематомою голови

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо побиття військовослужбовця у Володимирі. Як стверджують родичі потерпілого, побив його старший за званням службовець за те, що той не спитав дозволу перед тим, як йти у душ. Наразі постраждалий перебуває у лікарні, в нього виявили травму голови.

Про інцидент, який стався у військовій частині в Володимирі, розповіла у Facebook сестра потерпілого Наталія Мендель у неділю, 16 квітня.

«На фотографіях мій брат Грищук Анатолій, військовий 14-ї бригади, який був жорстоко побитий старшим лейтенантом Арійчуком Василем Тарасовичом (який на третьому фото) за те, що брат зайшов митись не в ту кабінку. Він його збив з ніг і відгамселив ногами по голові (захищатись не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення). Цей нелюд покинув його стікати кров'ю. Коли брата знайшли, від травм в нього відмовили ноги, бо мав велику гематому голови», – повідомила жінка.

У коментарі телеканалу «Аверс» сам потерпілий розповів, що після побиття лейтенант змусив його прибрати у душовій. Тоді чоловік пішов у пральню і самотужки вийти звідти вже не міг: у нього відмовили ноги. Знайшли його наступного дня, тоді ж викликали «швидку» і доправили у медзаклад.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця прес-служби теруправління ДБР у Львові Тетяна Муравель, щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Санкція статті передбачає від восьми до 12 років тюрми. Водночас підозр у цій справі поки нікому не вручали.

Додамо, що нещодавно у Івано-Франківську стався подібний інцидент: офіцер військової частини Нацгвардії побив строковика.