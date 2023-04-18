Відеозапис побиття солдата опублікували самі військовослужбовці

Керівництво Нацгвардії розпочало службову перевірку через відео з побиттям солдата-строковика в Івано-Франківську. У Нацгвардії також додали, що обурені поведінкою офіцера та готові сприяти розслідуванню випадку. Про інцидент також повідомили ДБР.

Про початок службової перевірки у вівторок, 18 квітня, повідомила прес-служба Західного територіального управління Національної гвардії. Відомо, що інцидент із побиттям строковика стався в розташуванні 50-го полку Нацгвардії України ім. полковника Семена Височана, що в Івано-Франківську. Як повідомляє франківське видання «Фіртка», відео опублікували самі нацгвардійці. На записі видно, як офіцер б’є і принижує солдата-строковика.

«Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, відносно солдата строкової служби. У сучасній армії та у сталому суспільстві немає місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця», – йдеться у повідомленні Нацгвардії.

Разом з тим у Нацгвардії додали, що про інцидент повідомили Держане бюро розслідувань, а також готові надати правоохоронцям «всебічну підтримку у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера».