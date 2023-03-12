Офіцер, який побив строковика, вибачився, однак його відсторонили від служби на час розслідування

В одній з військових частин Житомира молодший лейтенант побив солдата-строковика. Згодом офіцер вибачився, але зазначив, що покарав солдата через «алкоголь в армії». Після розголосу цього скандалу офіцера відсторонили від служби.

Як повідомила 12 березня агенція «РБК-Україна», в інтернеті опублікували коротке відео, на якому видно, що чоловік б'є іншого ногою в область тулуба. В приміщенні присутні й інші військовослужбовці, однак вони спостерігають і не втручаються в конфлікт.

Згодом з'явилося і відео з вибаченнями офіцера. На відео він представився як Вітусевич Віктор Анатолійович. У своєму зверненні він непрямо сказав, що причиною такого вчинку став «алкоголь в армії».

«Я – молодший лейтенант буду з вами чесним. Я був неправий і готовий понести покарання, на яке я заслуговую. Але хочу сказати, що алкоголь в армії – це неприпустимо, це смерть на фронті, ризик для життя всього підрозділу, де б він не був. Був – на навчанні чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і це потрібно суворо забороняти. Я відповідатиму за свої дії, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії», – заявив військовий.

Після появи цих відео 190-й навчальний центр ЗСУ в селі Гуйва на Житомирщині повідомив, що Вітусевича відсторонили від служби.

«Командування частини вдячне всім, хто переслав інформацію, яка стосується інциденту, що трапився в одному з підрозділів. Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування», – йдеться в повідомленні.

У навчальному центрі зазначили, що розпочали службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо.

У навчальному центрі зазначили, що в Україні будують армію нового формату, де нема місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці інциденту однозначно понесуть суворе покарання – яке саме, стане відомо за результатами розслідування, додали в повідомленні.